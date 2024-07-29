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        Haberler Dünya Eski ABD Başkanı Trump, suikast girişimiyle ilgili mağdur olarak FBI'a ifade verecek | Dış Haberler

        Eski ABD Başkanı Trump, suikast girişimiyle ilgili mağdur olarak FBI'a ifade verecek

        Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pennsilvanya eyaletinde düzenlediği seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken silahlı saldırıya uğradı. Cumhuriyetçi başkan adayı Trump'ın konuyla ilgili FBI'a ifade vermeyi kabul ettiği belirtilirken bunun, standart görüşme olduğu ifade edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 19:40 Güncelleme: 29.07.2024 - 19:40
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        FBI'a ifade verecek
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        Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz’da uğradığı suikast girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında FBI’a ifade vermeyi kabul etti.

        FBI'ın Pittsburgh saha ofisinden sorumlu özel ajan Kevin Rojek, alınacak ifadenin soruşturma kapsamında suçun mağdurlarıyla yapılan standart görüşme olduğunu belirtti.

        Associated Press (AP) haber ajansına açıklama yapan Rojek, Trump’ın vereceği ifadeyle ilgili, "Gözlemlediği şeylere ilişkin onun bakış açısını öğrenmek istiyoruz." bilgisini paylaştı.

        Rojek, Trump’ın ifadesinin nerede ve ne zaman alınacağı bilgisini paylaşmazken 20 yaşındaki zanlı Thomas Matthew Crooks hakkında devam eden soruşturmayla ilgili yeni detaylar verdi.

        Crooks’un internette toplu silahlı saldırılara, enerji santrallerine, el yapımı patlayıcı cihazlara yönelik ilgi duyduğunu gösteren aramalar yaptığını tespit ettiklerini kaydeden Rojek, şu ana kadar ortaya çıkan Crooks portresinin, birincil sosyal çevresinin ailesi ve yalnız bir birey olduğunu gösterdiğini belirtti.

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        Rojek, FBI’ın yaptığı yüzlerce görüşmeye rağmen halen silahlı saldırının nedenine dair net bir sonuç ortaya çıkaramadığını kaydetti.

        SUİKAST GİRİŞİMİ

        Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pennsilvanya'da Butler bölgesindeki seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan bir kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

        FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #trump
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