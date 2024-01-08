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        Haberler Dünya Eski ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un taklidini yaptı

        Eski ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un taklidini yaptı

        Eski ABD Başkanı Trump, başkanlık seçimleri kampanyası kapsamında konuştuğu mitingde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un taklidini yaptı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 15:05 Güncelleme: 08.01.2024 - 15:05
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        Trump Macron'un taklidini yaptı
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        Eski ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konuşmasını taklit etti.

        Trump, kasımda düzenlenecek başkanlık seçimleri kampanyası kapsamında Iowa eyaletinde düzenlenen mitingde konuştu.

        ABD'li teknoloji şirketlerinden vergi alacağını duyuran Macron ile başkanlığı döneminde yaptığı görüşmeyi hatırlatan Trump, Fransa Cumhurbaşkanı'nın aksanını taklit etti.

        Trump, görüşmede bu vergiye ilişkin yasayı geri çekmezse o gece itibarıyla Fransa'dan ABD'ye satılan tüm şarap ve şampanyalara yüzde 100 vergi getireceğini söylediğini belirtti.​​​​​​​

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        Bu sözler üzerine Fransa Cumhurbaşkanı'nın cevabını aksanını taklit ederek anlatan Trump, Macron'un, "Hayır, hayır, hayır, bunu yapamazsın Donald." diye konuştuğunu aktardı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Donald Trump
        #Emmanuel Macron
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