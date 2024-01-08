"Ayağıyla yüzünün tedavisini birleştirdik. Uzun zamandır iğne ile oynadı. Kendi istediği verimi veremedi. İyi niyetli bir şekilde davrandı. Uzun zamandır ne zaman ara vereceğimizi düşünüyorduk. Yüzündeki sakatlıkla birleştirdik. Sağlık ekibimiz, Icardi ve ben bu konuyu konuştuk. Yener hocanın isteği, Icardi ve benim kararımla bir süre dinlendireceğiz. Bu şekilde risk azalacak. Oynadığı takdirde görme kaybı gibi kötü bir şey de olabilir."