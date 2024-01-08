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        Haberler Gündem Güncel Manisa'da inşaatta kahreden vinç kazasında facianın önüne geçen manevra!

        İnşaatta kule vinç devrildi; operatör öldü!

        Manisa'da bir inşaatta devrilen kule vincinin operatörü yaşamını yitirdi. Feci kazada operatörün son anda manevra yapıp boş alana devrildiği ve olası bir facianın önüne geçtiği öğrenildi. Öte yandan Konya'da etkili olan şiddetli fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu. Bir fabrikaya ait kırmızı çamur barajında oluşan toz bulutu da 2 mahalleyi kırmızıya boyadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 12:53 Güncelleme: 08.01.2024 - 14:23
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          Manisa'da bir inşaatta devrilen kule vincin demirlerine asılı kalan operatör Mert Bayat (20), hayatını kaybetti.

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          DHA'nın haberine göre Kula ilçesi 4 Eylül Mahallesi'nde yapımı devam eden konut inşaatında Mert Bayat'ın kullandığı kule vinç, saat 09.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

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          Bayat, devrilen vincin demirleri arasında asılı kalarak ağır yaralandı. Şantiyedeki diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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          İtfaiye ekipleri, merdiven aracı yardımıyla Bayat'ın asılı kaldığı yerden kurtardı.

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          Bayat, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Bayat, kurtarılamadı.

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          Bayat'ın son anda manevra yaptığı, bu nedenle vincin boş alana devrilerek olası bir facianın önlendiği bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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          ÇAMUR NEDENİYLE KIRMIZIYA BOYANDI

          Öte yandan Konya’nın Seydişehir ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu. Bir fabrikaya ait kırmızı çamur barajında oluşan toz bulutu 2 mahalleyi kırmızıya boyarken, bir fabrikadan uçan sac levhanın uçması sonucu 1 kişi yaralandı.

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          İHA'nın haberine göre Seydişehir ilçesinde dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına ilçenin birçok yerinde zarara neden oldu. Etkili fırtına nedeni ile polis ve itfaiye ekipleri sürekli teyakkuz halinde bulunurken, belediye ekipleri ise kaldırım üzerinde bulunan ve devrilmek üzere olan ağaçları keserek vatandaşların zarar görmesini engellemeye çalıştı.

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          Alaylar 1 Mahallesi'nde bulunan Kapalı Pazar yerinin demir direkleri yerinden sökülerek devrildi. Şiddetli fırtına nedeniyle ilçedeki bazı iş yerlerinin kepenk ve kaplamaları yerinden fırlarken, bir işyerinin çalışanları kaplamaların uçmaması için kepenkleri tutmaya çalıştı.

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          Ağaçların devrildiği fırtınada, bir fabrikada uçan sac levhanın çarpması sonucu Mehmet Ali K. yaralandı. İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine yaralı ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, fabrikaya ait kırmızı çamur barajında kalkan kırmızı toz bulutu Bahçelievler ve Saadetler mahallesini kırmızıya boyadı.

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