İstanbul'da toplu ulaşıma zam

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 28,09'a varan oranlarda zam yapıldı.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında, toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servis ücretlerine ise yüzde 28,09 zam teklifi görüşüldü.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI YETKİLİSİ ZAM KARARINA ŞERH KOYDU

Toplantıda söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, zam kararı teklifine şerh koydu.

Yücel, şerh kararına ilişkin yaptığı açıklamada, toplu ulaşım ücret tarifelerine daha önceden seneden seneye zam yapıldığını, ani akaryakıt artışından dolayı geçen ağustos ayında ara zam yapıldığını hatırlattı.

Daha önceki toplantılarda o dönemki genel sekreter yardımcısıyla yapılan görüşmede, seçimden önce toplu ulaşıma zam yapılmayacağı yönünde bir görüşme gerçekleştiğini belirten Yücel, "O dönemde de normal yapılan kümülatif artış oranına göre yüzde 9,1 fazladan zam yapılmıştı. Geçen seneden şimdiki bir senelik asgari ücret, enflasyon ve yakıt artışlarındaki oran dikkate alındığında yüzde 81 gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Bu da yüzde 17 küsur bir rakama tekabül ediyor. Dolayısıyla bu zam ciddi anlamda vatandaş açısından sıkıntı oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Yücel, toplu ulaşım ücretlerinin aşırı artmasının, insanların seyahat davranışlarını da değiştirdiğini vurgulayarak, "Bir hesap yaptım. Sürekli akaryakıt fiyatlarını gündeme getiriyoruz. 2019'dan bugüne kadar akaryakıtta yüzde 500 artış olmuş. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşımda kullanılan elektronik kartlarına ise yaptığı zam yüzde 700'lere yakın bir oran çıkıyor. Dolarda bile bu kadar artış yok." diye konuştu.

Yücel, yüzde 15 zam teklifinin uygun olabileceğini ifade ederek, elektronik bilet açısından yüzde 28,09 zam teklifi kararına şerh koyduklarını belirtti.

Yücel'in açıklamasının ardından Gürkan Akgün, toplu ulaşım araçlarına yapılacak yüzde 28,09 zam teklifini revize ederek yüzde 18 yapılmasını; taksi, minibüs, okul ve personel servis ücretlerine ise aynı şekilde yüzde 28,09 zam yapılması teklifini oylamaya sundu.

Teklif bu haliyle, oy çokluğuyla kabul edildi.

Kabul edilen zam teklifi kapsamında, yüzde 18'lik zamla tam elektronik bilet ücreti 15 liradan 17,70 liraya, öğrenci 7,32 liradan 8,64 liraya, indirimli ücret ise 10,74 liradan 12,67 liraya yükseldi.

Marmaray uzun mesafe ücreti ise 33,20 liradan 39,17 liraya çıktı.

TAKSİ İNDİ-BİNDİ ÜCRETİ 90 LİRA OLDU

Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 28,09 zamla 19,17 liradan 24,55 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 13,75 liradan 17,61 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 152,73 liradan 195,63 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 70 liradan 90 liraya çıktı.

Yapılan zam kapsamında 8+1 taksilerle sarı taksilerin ücret tarifesi eşitlendi.

Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar 12 liradan 15,50 liraya, 4-7 kilometre arası 13 liradan 16,50 liraya, 7-11 kilometre arası 14 liradan 18 liraya, 11-15 kilometre arası 14,50 liradan 18,50 liraya, 15-20 kilometre arası 15 liradan 20 liraya, 20 kilometre üzerinden her kilometre 50 kuruştan 65 kuruşa, öğrenci ücreti ise 8 liradan 10 liraya çıktı.

OKUL SERVİS ÜCRETİ ZAMMI İKİNCİ YARIYILDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 1300 liradan 1665 liraya yükseldi. Okul servis ücreti zammının, ikinci yarı yıldan itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Personel servisi ücreti ise 10-17 koltuklu minibüsler için 675,84 liradan 865,69 liraya çıktı.