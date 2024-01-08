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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Taksicilerden taşlı sopalı saldırı!

        UKOME kararına taksicilerden taşlı sopalı protesto

        İstanbul'da UKOME toplantısından alınan zam kararının ardından İBB önünde bekleyen taksiciler binaya girmeye çalıştı. Taş ve sopalarla binaya saldıranlara polis müdahale etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 16:08 Güncelleme: 08.01.2024 - 16:18
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        Taksicilerden taşlı sopalı saldırı!
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        UKOME toplantısından alınan zam kararının ardından kapı önünde bekleyen taksiciler toplantının yapıldığı binaya girmeye çalıştı.

        DHA'nın haberine göre taş ve sopalarla binaya saldıranlara polis müdahale etti. Gözaltına alınanlar var.

        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
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