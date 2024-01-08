Slovenya'da zamana karşı yarış: Mağarada mahsur kalan 5 kişi için operasyon
Slovenya´nın Grahovo bölgesinde bulunan Krizna mağarasına 6 Ocak´ta giriş yapan ve belirlenen saatte buluşma noktasına gelmeyen 5 kişi için kurtarma operasyonu başlatıldı. Mahsur kalan kişilerin mağara girişinden 2,1 kilometre uzaklıkta oldukları, su seviyesinin yüksek olması nedeniyle tahliyenin henüz gerçekleşmediği ifade edildi.
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Slovenya Mağara Kurtarma Servisi'nden yapılan açıklamada, 2 rehber ve 3 turistin, yerel saatle 08.00'de Krizna mağarasına giriş yaptıklarını açıkladı.
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Üçüncü rehber, mahsur kalan ekibin saat 15.00'te kararlaştırılan buluşma noktasına gelmemesi üzerine yetkililere ihbarda bulundu.
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Saat 17.25 sıralarında mağara ulaşan Slovenya Mağara Kurtarma Servisi ekipleri, su seviyesinin yüksek olması sebebiyle tahliye girişiminde bulunmadı, ancak mahsur kalanlara kuru giysi ve yiyecek ulaştırdı.
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OLAY
Slovenya Mağara Kurtarma Servisi Başkanı Walter Zakrajsek, yerel medyaya yaptığı açıklamada, 3 kişilik aile ve 2 rehberden oluşan grubun, şiddetli yağışlar nedeniyle su seviyesinin yükselmesi sonucu Haç Mağarası'nda mahsur kaldığını duyurmuştu.
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Zakrajsek, arama kurtarma ekiplerinin mahsur kalan kişilere ulaşarak, güvenli bir noktaya çıkardığını ancak tahliye işlemi için su seviyesinin düşmesini beklediklerini belirtmişti.
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Grubun, yeraltı göllerinden oluşan 8 kilometrelik mağaranın girişinden yaklaşık iki buçuk kilometre uzaklıkta olduğu kaydedilmişti.
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* Haberin görselleri DHA ve Associated Press'ten servis edilmiştir.