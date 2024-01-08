Beşiktaş'ta hoca tamam, şimdi gözler transferde!
Beşiktaş, teknik direktörlüğe Fernando Santos'u getirdi. Siyah-beyazlılar, Portekizli hocaya resmi imzayı attırdıktan sonra transfer çalışmalarına da hız verecek. İşte gündemdeki isimler...
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Beşiktaş'ta teknik adam belirsizliği flaş bir hamleyle noktalandı. Siyah-beyazlılar, Portekiz'i Avrupa şampiyonu yapan Fernando Santos ile anlaşmaya vardı.
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Tecrübeli hoca ile 1.5 yıllık anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, bir iki gün içinde imza töreni düzenleyecek.
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Santos'un gelmesinin ardından gözler de transfer çalışmalarına çevrildi.
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Beşiktaş, kadro dışı kalan isimlerden Eric Bailly ile yollarını ayırırken Jean Onana'yı ise Marsilya'ya kiralamıştı.
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Santos'un gelmesinin ardından kadroya katılacak isimler merak konusu olurken öne çıkan isimlerin başında Bakasetas geliyor... İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler...
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Anastasios Bakasetas
Beşiktaş, Trabzonspor'la sözleşmesi sona erecek olan Yunan yıldızla 2.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya yakın.
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Bordo-mavililerle bonservis konusunda pazarlıklar sürerken bu transferin 1 milyon Euro'ya bitmesi bekleniyor.
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Stefan Savic
Beşiktaş, stoper hattı için Atletico Madrid'den Stefan Savic'i gündemine aldı.
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Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 33 yaşındaki oyuncu için görüşmeler sürerken 4 milyon Euro'luk maaş konusunda indirim için pazarlıklar sürüyor.
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Jonas Svensson
Beşiktaş, Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
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Siyah-beyazlılar, deneyimli sağ bekle 2.5 yıllık anlaşmaya varmıştı. Bu sezon 20 maçta görev alan Norveçli futbolcu, 1 gol ve 3 asist üretti.
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Renato Sanches iddiası
Santos'un imzasının ardından Beşiktaş için flaş bir iddia geldi. Fransız basını, Renato Sanches'in Beşiktaş'a önerildiğini yazdı.
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Haberlere göre, PSG, Sanches'in yeni bir kulüp bulması halinde Roma ile kiralık sözleşmesini devre arasında feshetmesine izin verecek. Sanches, 9 maçta 1 gol sevinci yaşadı.
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İngiliz basını Lascelles'i yazdı
Beşiktaş'ta stoper transferi için bir iddia da İngiltere basınından geldi. Siyah-beyazlılar, Newcastle United'ın 30 yaşındaki stoperi Jamaal Lascelles'ı transfer listesine aldı.
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Siyah-beyazlılar, Newcastle United'ın 30 yaşındaki İngiliz stoperi Jamaal Lascelles'ı kadrosuna katmak istiyor. Newcastle formasıyla 22 maçta görev alan Lascelles, son haftalarda Schar - Botman ikilisinin arkasında kalmış durumda. Lascelles'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
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