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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta hoca tamam, şimdi gözler transferde! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta hoca tamam, şimdi gözler transferde!

        Beşiktaş, teknik direktörlüğe Fernando Santos'u getirdi. Siyah-beyazlılar, Portekizli hocaya resmi imzayı attırdıktan sonra transfer çalışmalarına da hız verecek. İşte gündemdeki isimler...

        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 08.01.2024 - 11:14 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:14
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        • 1

          Beşiktaş'ta teknik adam belirsizliği flaş bir hamleyle noktalandı. Siyah-beyazlılar, Portekiz'i Avrupa şampiyonu yapan Fernando Santos ile anlaşmaya vardı.

        • 2

          Tecrübeli hoca ile 1.5 yıllık anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, bir iki gün içinde imza töreni düzenleyecek.

        • 3

          Santos'un gelmesinin ardından gözler de transfer çalışmalarına çevrildi.

        • 4

          Beşiktaş, kadro dışı kalan isimlerden Eric Bailly ile yollarını ayırırken Jean Onana'yı ise Marsilya'ya kiralamıştı.

        • 5

          Santos'un gelmesinin ardından kadroya katılacak isimler merak konusu olurken öne çıkan isimlerin başında Bakasetas geliyor... İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler...

        • 6

          Anastasios Bakasetas

          Beşiktaş, Trabzonspor'la sözleşmesi sona erecek olan Yunan yıldızla 2.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya yakın.

        • 7

          Bordo-mavililerle bonservis konusunda pazarlıklar sürerken bu transferin 1 milyon Euro'ya bitmesi bekleniyor.

        • 8

          Stefan Savic

          Beşiktaş, stoper hattı için Atletico Madrid'den Stefan Savic'i gündemine aldı.

        • 9

          Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 33 yaşındaki oyuncu için görüşmeler sürerken 4 milyon Euro'luk maaş konusunda indirim için pazarlıklar sürüyor.

        • 10

          Jonas Svensson

          Beşiktaş, Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

        • 11

          Siyah-beyazlılar, deneyimli sağ bekle 2.5 yıllık anlaşmaya varmıştı. Bu sezon 20 maçta görev alan Norveçli futbolcu, 1 gol ve 3 asist üretti.

        • 12

          Renato Sanches iddiası

          Santos'un imzasının ardından Beşiktaş için flaş bir iddia geldi. Fransız basını, Renato Sanches'in Beşiktaş'a önerildiğini yazdı.

        • 13

          Haberlere göre, PSG, Sanches'in yeni bir kulüp bulması halinde Roma ile kiralık sözleşmesini devre arasında feshetmesine izin verecek. Sanches, 9 maçta 1 gol sevinci yaşadı.

        • 14

          İngiliz basını Lascelles'i yazdı

          Beşiktaş'ta stoper transferi için bir iddia da İngiltere basınından geldi. Siyah-beyazlılar, Newcastle United'ın 30 yaşındaki stoperi Jamaal Lascelles'ı transfer listesine aldı.

        • 15

          Siyah-beyazlılar, Newcastle United'ın 30 yaşındaki İngiliz stoperi Jamaal Lascelles'ı kadrosuna katmak istiyor. Newcastle formasıyla 22 maçta görev alan Lascelles, son haftalarda Schar - Botman ikilisinin arkasında kalmış durumda. Lascelles'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

        • 16
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