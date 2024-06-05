Eşiyle tartıştı, evi ateşe verdi
Aksaray'da evi terk eden karısına öfkelenen koca, oturdukları daireyi ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken evde büyük hasar oluştu. Öfkeli koca ise ev sahibi ve eşinin şikayeti üzerine gözaltına alındı.
- 1
Akasaray'da eşine kızan öfkeli koca oturduğu daireyi ateşe verdi.
- 2
Olay, dün saat 00.30 sıralarında Aratol Bahçeli Mahallesi 9331'inci Sokak'taki 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi.
- 3
Cüneyt A. (31) ile eşi Kübra A. (30), bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
Kübra A., tartışmanın ardından evi terk edip, babasının evine gitti ve bir süre sonra yakınlarıyla geri döndü.
-
- 4
Cüneyt A., Kübra A.'ya evin kapısını açmayıp, oturma odasının perdelerini ateşe verdi. Hızla yayılan alevler tüm odayı sardı. Evi duman kaplayınca Cüneyt A., dışarı çıktı.
İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.
- 5
Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken evde büyük hasar oluştu.
- 6
Cüneyt A., Kübra A. ve ev sahibi Yusuf K.'nin şikayeti üzerine 'Mala zarar verme' suçundan gözaltına alındı.
İfadesinin ardından serbest bırakılan Cüneyt A. hakkındaki adli soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
-