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Denge prensibi ile çalışan eşit kollu teraziler, günümüzün nostaljik araçlarından biri haline geldi. Kullanım alanı azalmış olsa da günümüzde pek çok kişi tarafından merak konusu olan eşit kollu terazi, cisimlerin kütle ağırlığını ölçer. Buna en güzel örnek ise pazar kültüründe rastlanır. Yakın geçmişe baktığımızda pazar tezgahlarında sık sık karşılaştığımız eşit kollu terazi, alınan sebze ve meyvelerin kilosunu belirleme aracı olarak kullanılırdı ancak sadece bununla sınırlı değildi. Ağırlıkları birbirinden farklı cisimler, eşit kollu terazinin kefelerine konularak ölçülebilir ve kütle ağırlıkları belirlenebilir.

Eşit Kollu Terazi Neyi Ölçer?

Birkaç malzeme ile basit bir eşit kollu terazi yapabileceğinizi biliyor musunuz? Yapacağınız bu etkinlik ile bir yandan çocuklarınızın eğlenceli vakit geçirmesini sağlarken, diğer yandan cisimlerin ağırlıkları hakkında öğretici bir aktivite gerçekleştirebilirsiniz. 2 adet karton bardak, uzunlukları aynı 2 adet ip, 1 adet elbise askısı eşit kollu terazi yapımı için gerekli malzemelerdir. Bardakların üstüne karşılıklı iki delik açın. Uzunlukları aynı olan iki ipi bardak deliklerinden geçirin ve bağlayın. Bardaklara bağladığınız iplerin diğer ucunu ise elbise askısının her iki tarafına bağlayın. İplerin dengede durduğundan emin olun. Bu basit sistem ile çocuklarınıza pratik yaparak cisimlerin ağırlığını ölçme fırsatı verebilirsiniz.

Eşit Kollu Terazi Nedir?

Peki, eşit kollu terazi nedir? Yapısal özellikleri nelerdir? Eşit kollu terazilerin belirgin özellikleri bulunmaktadır. Her iki tarafında kefe bulunan bu araç, aynı kol uzunluklarına sahiptir. Ölçüm yapmak için kefenin birine kütle ağırlıklarını (gr, kg), diğerine ölçülmek istenen cisim yerleştirilir. Her iki kefe yatay bir şekilde dengede durduğunda ölçüm tamamlanmış olur ve cismin ağırlığı ortaya çıkar. Eşit kollu terazinin formülü ise bazı kişiler tarafından merak edilen bir konudur. Buna göre;

Kuvvet x Kuvvetin Kolu = Yük x Yükün Kolu formülünden yararlanılmaktadır.

Eşit Kollu Terazi İle Ne Ölçülür?

Eşit kollu teraziler, günümüzde etkisini kaybeden ölçüm araçlarıdır. Dijital terazilerin hayatımıza girmesi nedeniyle kullanım alanı daralsa da bazı bakkal, manav ve pazarlarda hala kullanılmaya devam ediyor. Eşit kollu terazi ile ne ölçülür? Sistematik olarak denge prensibi üzerine kurulu olan eşit kollu terazide, sebze ve meyve başta olmak üzere çeşitli gıda ürünleri ölçülebilmektedir.

Kütle Eşit Kollu Terazi İle Mi Ölçülür?

Kütle eşit kollu terazi ile mi ölçülür? Evet, kütle eşit kollu terazi ile ölçülür. Detaylı açıklamak gerekirse, madde miktarına kütle denir. Bir cismin kütlesi, her noktada aynıdır ve kütleyi ölçmek için eşit kollu teraziye ihtiyaç duyulur.

Ağırlık Eşit Kollu Terazi İle Mi Ölçülür?

Kütle birimi gramdır. Bir cisim ölçülürken gram ya da kilogram kütlelerinden yararlanılır. Eşit kollu terazi ölçümü sırasında kefelerden birine kütle gram ya da kilogram ağırlığı yerleştirilir. Diğer kefeye ise ölçülecek cisim konulur. Kütlenin doğrudan ölçümü zor olduğu için bu sistem ile kütlenin ağırlığı kolayca bulunur.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut