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        Haberler Bilgi Gündem Eşit ağırlık bölümleri taban puanları 2024: 4 ve 2 yıllık eşit ağırlık bölümleri taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları açıklandı mı?

        Eşit ağırlık bölümleri taban puanları: 2024 Üniversitelerin eşit ağırlık bölümleri neler?

        YKS sonuçlarının açıklanması sonrasında milyonlarca ögrenci için tercih heyecanı başlayacak. Sınava giren katılımcılar şimdiden tercih edecekleri bölümler ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Bu kapsamda, eşit ağırlık bölümlerinin hangileri olduğu sorgulanıyor. İşte 4 ve 2 yıllık eşit ağırlık bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2024 - 08:46 Güncelleme: 09.06.2024 - 08:46
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        • 1

          4 yıllık ve 2 yıllık eşit ağırlık bölümleri merak ediliyor. Adaylar açıklanan puanlarına göre tercih işlemlerine başlayacak. Eşit ağırlık bölümleri binlerce aday tarafından araştırılıyor. Hem AYT hem de TYT puanına göre alım yapan eşit ağırlık bölümlerini sizler için haberimizde derledik. Peki, "2024 Üniversitelerin eşit ağırlık bölümleri neler?" İşte merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          YKS 2024 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          2024 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak. YKS sonuçları açıklanması ardından ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı puanlar yer alacak.

        • 3

          4 YILLIK EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ NELERDİR?

          Aile ve Tüketici Bilimleri

          Antrenörlük Eğitimi

          Antropoloji

          Arkeoloji

          Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi

          Bankacılık

          Bankacılık ve Finans

          Bankacılık ve Sigortacılık

          Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

          Bilgi ve Belge Yönetimi

          Bilim Tarihi

          Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)

          Çocuk Gelişimi

          Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

          Egzersiz ve Spor Bilimleri

          Ekonometri

          Ekonomi

          Ekonomi ve Finans

          Enerji Yönetimi

          Felsefe

          Felsefe Grubu Öğretmenliği

          Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi

          Girişimcilik

          Grafik

          Grafik Tasarımı

          Gümrük İşletme

          Havacılık Yönetimi)

          Hukuk

          İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

          İktisadi ve İdari Bilimler Programları

          İktisadi ve İdari Programlar

          İktisat

          İnsan Kaynakları Yönetimi

          İslam İktisadı ve Finans

          İşletme

          Kamu Yönetimi

          Klasik Arkeoloji

          Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

          Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

          Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

          Lojistik Yönetimi

          Maliye

          Moda Tasarımı

          Muhasebe ve Denetim

        • 4

          Muhasebe ve Finans Yönetimi

          Müzecilik

          Organik Tarım İşletmeciliği

          Otel Yöneticiliği

          Pazarlama

          Politika ve Ekonomi

          Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi

          Psikoloji

          Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

          Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği

          Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

          Rekreasyon

          Sağlık Yönetimi

          Sanat ve Sosyal Bilimler Programları

          Sermaye Piyasası

          Seyahat İşletmeciliği

          Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

          Sınıf Öğretmenliği

          Sigortacılık

          Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri

          Sigortacılık ve Risk Yönetimi

          Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

          Siyasal Bilimler

          Siyaset Bilimi

          Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

          Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

          Sosyal Hizmet

          Sosyal ve Siyasal Bilimler

          Sosyoloji

          Spor Yöneticiliği

          Takı Tasarımı

          Tapu Kadastro

          Tarım Ekonomisi

          Tarım Ticareti ve İşletmeciliği

        • 5

          Tarih Öncesi Arkeolojisi

          Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

          Tekstil Tasarımı

          Tekstil ve Moda Tasarımı

          Turizm İşletmeciliği

          Turizm ve Otel İşletmeciliği

          Türk İslam Arkeolojisi

          Uluslararası Ekonomik İlişkiler

          Uluslararası Finans

          Uluslararası Finans ve Bankacılık

          Uluslararası Girişimcilik

          Uluslararası İlişkiler

          Uluslararası İşletme Yönetimi

          Uluslararası Ticaret

          Uluslararası Ticaret ve Finans

          Uluslararası Ticaret ve Finansman

          Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

          Uluslararası Ticaret ve Lojistik

          Uluslararası Ulaştırma Sistemleri

          Yerel Yönetimler

          Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği

          Yönetim Bilimleri Programları

          Yönetim Bilişim Sistemleri

        • 6

          2 YILLIK EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ NELERDİR?

          Arıcılık

          Atçılık ve Antrenörlüğü

          Avcılık ve Yaban Hayatı

          Bağcılık

          Bahçe Tarımı

          Bankacılık ve Sigortacılık

          Basım ve Yayın Teknolojileri

          Bilgi Yönetimi

          Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi

          Çevre Temizliği ve Denetimi

          Çim Alan Tesisi ve Yönetimi

          Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri

          Deniz Brokerliği

          Deniz ve Liman İşletmeciliği

          Dış Ticaret

          Doğal Yapı Taşları Teknolojisi

          Emlak ve Emlak Yönetimi

          Endüstriyel Tavukçuluk

          Eser Koruma

          Et ve Ürünleri Teknolojisi

          Ev İdaresi

          Fındık Eksperliği

          Fidan Yetiştiriciliği

          Grafik Tasarımı

          Hava Lojistiği

          İç Mekan Tasarımı

          İkram Hizmetleri

          İnsan Kaynakları Yönetimi

          İşletme Yönetimi

          Kooperatifçilik

          Kuyumculuk ve Takı Tasarımı

          Kültür Balıkçılığı

          Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği

          Lojistik

          Maliye

          Mantarcılık

          Marina İşletme

          Marina ve Yat İşletmeciliği

          Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

          Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi

          Mimari Restorasyon

          Moda Yönetimi

          Moda Tasarımı

          Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

          Organik Tarım

          Ormancılık ve Orman Ürünleri

          Otobüs Kaptanlığı

          Özel Güvenlik ve Koruma

        • 7

          Pazarlama

          Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

          Peyzaj ve Süs Bitkileri

          Posta Hizmetleri

          Raylı Sistemler İşletmeciliği

          Sağlık Kurumları İşletmeciliği

          Sağlık Turizmi İşletmeciliği

          Sahne ve Dekor Tasarımı

          Seracılık

          Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

          Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

          Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

          Sosyal Güvenlik

          Sosyal Hizmetler

          Spor Yönetimi

          Su Altı Teknolojisi

          Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

          Süt ve Ürünleri Teknolojisi

          Tapu ve Kadastro

          Tarım

          Tarımsal İşletmecilik

          Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi

          Tarla Bitkileri

          Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

          Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

          Tohumculuk

          Turizm ve Otel İşletmeciliği

          Turizm ve Seyahat Hizmetleri

          Uçuş Harekat Yöneticiliği

          Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri

          Yat İşletme ve Yönetimi

          Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi

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