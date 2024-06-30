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        Haberler Dünya Esir takası anlaşması ve Netanyahu'nun istifasını isteyen İsrailliler gösterilere devam ediyor | Dış Haberler

        Esir takası anlaşması ve Netanyahu'nun istifasını isteyen İsrailliler gösterilere devam ediyor

        İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin geri getirilmesi, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçimlere gidilmesi talebiyle ülke genelindeki gösterilerine bu hafta da devam etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 00:36 Güncelleme: 30.06.2024 - 00:50
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        • 1

          İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçimlere gidilmesi talebiyle ülke genelindeki gösterilerine bu hafta da devam etti.

          On binlerce İsrailli, başkent Tel Aviv başta olmak üzere, Batı Kudüs, Hayfa ve Rehovot kentleri gibi pek çok noktada sokaklara çıktı.

        • 2

          Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde basın açıklaması yapan esirlerin aileleri, İsraillilere, Netanyahu’nun esir takası anlaşmasını bozmasına izin vermemesi çağrısında bulundu.

          Saldırıların devam etmesinin İsrailli esirlerin Netanyahu hükümetince öldürülmesi anlamına geldiğini vurgulayan esir aileleri, "Bizi sevdiklerimizden ayıran şey Netanyahu'nun savaşın sona erdirilmemesi konusundaki ısrarıdır." ifadelerini kullandı.

        • 3

          Tel Aviv'deki protestoların başlıca alanlarından Kaplan Caddesi'ndeki gösteriye katılan on binlerce İsrailli de Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için takas anlaşmasının derhal yapılması talebinde bulundu.

          Protestocular İsrail bayrakları ile Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı, caddede kurulan platformda hükümeti eleştiren konuşmalar yaptı.

        • 4

          BAZI PROTESTOCULARA GÖZALTI

          Batı Kudüs’teki Paris Meydanı'nda toplanan binlerce İsrailli, esir takası anlaşması, Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçim talebiyle gösteri düzenledi.

          İsrail polisi ile göstericiler arasında yaşanan sürtüşmesinin ardından bazı İsrailliler gözaltına alındı.

        • 5

          İsrail Başbakanı Netanyahu, 23 Haziran'da, İsrail'in Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda, Gazze'deki saldırıları tamamen durdurmayacaklarına işaret ederek, "Kısmi bir anlaşma yapmaya hazırım." demişti.

        • 6

          GAZZE'NİN İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

          Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

        • 7

          İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 834 Filistinli öldü, 86 bin 858 kişi yaralandı.

          Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        • 8

          İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 314’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 668 askerinin öldüğünü duyurdu.

          Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

        • 9

          İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinli hayatını kaybetti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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