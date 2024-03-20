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        Haberler Gündem Güncel Eşini öldürüp, oğlunu yaraladıktan sonra 4. kattan atladı

        Eşini öldürüp, oğlunu yaraladıktan sonra 4. kattan atladı

        Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir koca, çıkan tartışmada eşini boğazını keserek öldürüp, oğlunu yaraladı. Olayın ardından 4. kattaki evin balkonunda atlayan koca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 14:32 Güncelleme: 20.03.2024 - 15:56
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        Eşini öldürüp, oğlunu yaraladıktan sonra 4. kattan atladı
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        Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir aile faciası yaşandı. Olay, dün saat 23.30 sıralarında Çukurambar Mahallesi, 1458’inci Sokak'ta meydana geldi.

        Ev kadını 38 yaşındaki Derya Çetinkaya, bir hafta önce geçimsizlik nedeniyle terk ettiği evine, önceki gün 2 çocuğunu görmek için yeniden döndü. Eve dönen kadın ile kamuda işçi olarak çalışan 41 yaşındaki Murat Çetinkaya arasında dün akşam tartışma çıktı.

        EŞİNİ ÖLDÜRÜP OĞLUNU YARALADIKTAN SONA 4. KATTAN ATLADI

        Çetinkaya, daha sonra 4’üncü katta bulunan evin balkonundan atlayarak, intihara kalkıştı.

        Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Derya Çetinkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

        Yaralanan K.Ç. ile Murat Çetinkaya ise müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Murat Çetinkaya'nın beyin ölümü gerçekleşirken, K.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

        KARDEŞİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

        Derya Çetinkaya'nın cesedi, evde yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Derya Çetinkaya'nın kardeşleri Adli Tıp Kurumu önünde büyük üzüntü yaşadı.

        "KEŞKE GÖNDERMESEYDİM"

        Abla Zeynep Küşlü, kardeşinin eşiyle boşanacağını, evden ayrıldığını ve 2 gün önce çocuklarını görmek için eve geri döndüğü belirterek, "Benim kardeşim yaşamayı çok seviyordu. İçim yanıyor, vicdan azabı çekiyorum. Keşke göndermeseydim. İçinde sırla gitti. 20 yıllık evliliği vardı. Kardeşim vadesiyle ölmedi, benim kardeşimi kesti. Ölüme bilerek gitti aslında. Ama ben bu boyuta geleceğini bilmiyordum. Çocuklarına dayanamıyordu. 'Çocuklarıma dayanamıyorum, bana bir şey yapmaz' diyordu. Bize bir şey söylemedi, deseydi izin verir miydik?" dedi.

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        #ankara
        #kadın cinayeti
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