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Haberler Gündem 3. Sayfa Ordu'da rahatsızlanan eşini hastaneye götürürken kaza yaptı

Eşini hastaneye götürüyordu! Feci son!

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, istinat duvarına çarpan hafif ticari araçtaki 67 yaşındaki Sani Erkek ile aynı yaştaki eşi Gülizar Erkek yaşamını yitirdi. Sani Erkek´in, rahatsızlanan eşini hastaneye götürürken kaza yaptığı belirtildi

Giriş: 22.04.2023 - 11:29 | Güncelleme: ABONE OL
Ordu'da rahatsızlanan eşini hastaneye götürürken kaza yaptı
Eşini hastaneye götürüyordu! Feci son!
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DHA

Ordu'da kaza, dün akşam Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi'nde meydana geldi. Evde rahatsızlanan eşini hastaneye götürmek için yola çıkan Sani Erkek´in (67) kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, istinat duvarına çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Sani Erkek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

EŞİ DE MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İlk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülizar Erkek de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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