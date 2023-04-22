Eşini hastaneye götürüyordu! Feci son!

DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Sani Erkek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülizar Erkek de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.