Eskişehir’de boşanma aşamasındaki eşi Öznur Gülbaş'ı 16 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Harun S., Eskişehir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada “eşi kasten öldürme” suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca sanık S., “tehdit” suçundan da 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme heyeti sanığa iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulamadı. Mahkemenin gerekçeli kararının ardından dava, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi’ne gönderildi.
İSTİNAF SAVCISI İNDİRİM İSTEDİ
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi’nde görülen davada savcı, tutuklu sanık Harun S. hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın “eşi kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan aldığı cezanın kaldırılması ve “eşi kasten ağır yaralama” suçundan cezalandırılması talebinde bulundu.
İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI
İstinaf mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, müşteki Öznur Gülbaş Eskişehir’den ve sanık Harun S. tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Gerekçeli kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Harun S.’ye “eşi kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan verilen 17 yıl hapis cezasını kaldırılmasına hükmederek, “eşi kasten ağır yaralama” suçundan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ayrıca sanık S., “tehdit” suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İyi hal indirimi uygulayan mahkemeye heyeti, sanığın tahliyesine karar verdi.
KARARI YARGITAY'A TAŞIYACAK
Karar duruşmasına Eskişehir Adliye’sinden SEGBİS yöntemiyle katılan Öznur Gülbaş, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından mahkeme çıkışında fenalık geçirdi. 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesiyle kendine gelen Öznur Gülbaş’ın kararı temyize götüreceği öğrenildi.
Eskişehir Kadın Meclisi üyeleri de mahkeme çıkışında adliye önünde toplandı. Verilen tahliye kararını protesto eden kadınlar, yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.
OLAY
İstanbul'dan geçen yıl 31 Temmuz'da Eskişehir'e gelen Harun S., boşanma aşamasında olduğu eşi Öznur S.'yi 16 yerinden bıçakladığı iddiasıyla yakalanmıştı. Harun S., hakkında açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edilmiş, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!