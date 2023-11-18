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İsimlerin anlamı ve kökeni, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyulan bir adın anlamı da merak edip araştırılabilir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilinmesi gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Esin isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

ESİN ADININ ANLAMI NEDİR?

Esin ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Esin adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Esin isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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ESİN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Esin ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

Esinti, rüzgâr, sabah rüzgârı.

Etkilenme, çağrışım veya içe doğma ile akla gelen yaratıcı duygu, ilham.

ESİN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Esin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Esin adını koymak caizdir.

ESİN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Esin ismini kullanan 32.117 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Esin ismini kullanan 6.984 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Esin ismini kullanan 2.513 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Esin ismini kullanan 2.948 kişi bulunmaktadır.

ESİN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Esin ismine sahip insanlar, hayatlarına dokundukları herkes için güçlü bir örnek olma eğilimindedir. Genellikle büyük çabaları büyük bir başarıyla üstlenen yetenekli, karizmatik liderlerdir. Gerçeğe, adalete ve disipline değer verirler ve aynı görüşte olmayanlara çabuk sinirlenebilirler. Kendi potansiyellerini geliştiremezlerse, pratik ve katı olabilirler. Hayatında düzeni ve planlı programlı olmayı tercih eder. Gelenekseldir bazen bu düşüncelerine de yansır.

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