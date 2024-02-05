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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşi ve kayınpederini vurup kendi canına kıydı - En son haberler

        Eşi ve kayınpederini vurup kendi canına kıydı

        Edirne'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini vurup yaraladıktan sonra kendi canına kıydı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 20:09 Güncelleme: 05.02.2024 - 20:26
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        Eşi ve kayınpederini vurup kendi canına kıydı
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi A.D. (36) ve kayınpederi Y.D.´yi tabancayla vurarak yaralayıp, aynı silahla başına ateş ederek intihara kalkışan Sertaç D. (41), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, geçen Cumartesi günü, saat 08.00 sıralarında İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi.

        EVDEN ÇIKTIKLARI SIRADA PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

        Keşan Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde biçerdöver tamiri yapan Sertaç D., boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı 2 çocuğunun annesi A.D. ve kayınpederi Y.D.'ye evlerinden çıktıkları sırada tabancayla peş peşe ateş etti.

        A.D. sağ kasığı ve bacağından, babası Y.D. ise sol omzundan yaralandı. Sertaç D., kiralık olduğu belirlenen otomobille kaçarken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba- kız, Keşan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi olan A.D., buradaki müdahalesinin ardından Edirne´deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edildi.

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        BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

        Polis, bir süre sonra Sertaç D.'nin kaçtığı otomobili olay yeri yakınlarında terk edilmiş halde buldu. Ekipler, olaydan 3 saat sonra Sertaç D.'yi İspat Cami Mahallesi Yüksekokul Sokak'ta bulunan boş bir arazide başından silahla vurulmuş olarak ağır yaralı halde buldu. İntihara kalkıştığı değerlendirilen Sertaç D., çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

        Sertaç D., 3 gündür tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde bugün hayatını kaybetti. Sertaç D.´nin cenazesi otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.

        Öte yandan tedavisi süren A.D.´nin sağlık durumunun iyiye gittiği, babası A.D.´nin ise taburcu edildiği bildirildi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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