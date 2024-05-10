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        Haberler Gündem Güncel Eşi ile ağabeyini kürekle döverek hastanelik etti

        Eşi ile ağabeyini kürekle döverek hastanelik etti

        Çorum'da bir kişi, karısı ile kendi ağabeyini kürekle döverek hastanelik etti. Saldırgan koca gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 10:22 Güncelleme: 10.05.2024 - 10:22
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        Eşini kürekle döverek hastanelik etti
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        Çorum'un Üçköy köyünde 31 yaşındaki H.K., 34 yaşındaki kocası B.Ö. tarafından dövüldüğü iddiasıyla eşinin ağabeyi F.Ö'nün (48) evine sığındı.

        Bir süre sonra ağabeyinin evine giden B.Ö. burada karısı ve kavgayı ayırmaya çalışan ağabeyini kürekle dövdü.

        ÖNCE DÖVDÜ ARDINDAN DA EVE ATEŞ AÇTI

        B.Ö, eve tabanca ve tüfekle ateş ettikten sonra ayrıldı.

        İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        H.K. ve F.Ö, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        B.Ö. ise olayda kullandığı silahlarla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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        #çorum
        #kadına şiddet
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