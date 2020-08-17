"BU KİLO İŞİNİ KAPATIYORUM"

YouTube kanalından "Ailenizin şişmanı zayıflıyor" başlığıyla bir video yayınlayan Yenenler, şunları söylemişti:

Bu kilo işini kapatıyorum. Çok önceden alınmış bir kararla hayırlısıyla kilo derdinden kurtuluyoruz. Spor hocamızla anlaştık, diyetimiz de belli. Çocuk büyüdü, evlendik, evimiz güzel oldu, stres bitti. Artık konstantre bir şekilde bu işi halledeceğimiz döneme geldik.

"Düğünümde hayatımdaki en şişman halimdeydim" diyen Eser Yenenler, "Şu an bile ondan daha zayıfım ama şu an bile kilom çok... Diyetimin ilk haftası bitti. Başlangıç kilom 137.9... Hedefimiz 110 kilo olmak. 1 Temmuz'da diyete başladım, 1 Ekim'de bitecek. Daha sonra hedef iki haneli kilolara düşmek" ifadelerini kullanmıştı.