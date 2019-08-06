Kilo vermek adına spor salonundan çıkmayan oyuncu ve sunucu Eser Yenenler, eşi Berfu Yenenler ile birlikte koşu bandı üzerinde görüldüğü esprili bir video paylaştı.

Yayınladığı videoda eşi Berfu Yenenler ile keyifli bir sohbet yapan ve şakalaşan Eser Yenenler, sonrasında eşinin kilosuyla ilgili yaptığı esprilere atıfta bulunarak, "Karım mizahçı olmaya karar verdi" dedi.