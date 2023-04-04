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Esenyurt'ta yürek yakan olay! Direğe asılı poşette bebek cesedi bulundu

İstanbul Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde vicdanları kanatan bir olay meydana geldi. Belediye temizlik işçileri, çöp konteynerinin yanındaki elektrik direğinde asılı bir poşette yeni doğmuş erkek bebek cesedi buldu. Polis ekipleri, kan donduran olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı

Giriş: 04.04.2023 - 05:53 | Güncelleme: ABONE OL
Esenyurt'ta yürek yakan olay! Direğe asılı poşette bebek cesedi bulundu
Yürek yakan olay! Direğe asılı poşette bebek cesedi bulundu
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DHA

Esenyurt'ta belediye temizlik işçileri çöp konteynerinin yanındaki elektrik direğinde asılı bir poşette yeni doğmuş bebek cesedi buldu. DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri poşet içinde bırakılan bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yeni doğmuş bebeği poşet içinde bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

YENİ DOĞMUŞ BEBEĞİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay, Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde dün akşam saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 1524 Sokak'ta görevli belediye temizlik işçileri çöp konteynerinin yanındaki direkte asılı bir poşet buldu. Direkte asılı poşetin içine bakan temizlik işçisi, yeni doğmuş bebek cesedi görünce durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

BEBEĞİN BAŞINDA DARBE İZİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede poşet içine bırakılan bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu ve yeni doğduğu için göbek kordonunun olduğu ayrıca başında da darbe izlerinin bulunduğu tespit edildi.

Sağlık ekipleri poşet içine bırakılan bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta geniş güvenlik önlemi alarak bölgedeki kamera görüntülerini inceledi.

İncelemelerin ardından hayatını kaybeden bebeğin cansız bedeni ambulans ile Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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