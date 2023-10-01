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        Haberler Gündem 3. Sayfa Esenyurt'ta dere taştı, istinat duvarı yıkıldı

        Esenyurt'ta dere taştı, istinat duvarı yıkıldı

        Esenyurt'ta sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmurun ardından Yeşilkent Mahallesi'ndeki dere taştı. İstinat duvarı yıkıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 10:01 Güncelleme: 01.10.2023 - 10:02
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        Dere taştı, istinat duvarı yıkıldı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde yağmur başladı.

        Sabah saatlerinde de etksini gösteren sağanak yağmur nedeniyle Esenyurt'ta dere tartıştı. İstinat duvarı çöktü. Olay yerine belediye de ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin iş makineleriyle bölgedeki çalışması sürüyor.

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