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        Haberler Sağlık Esenyurt'ta 'Amerikalı kadın estetik sonrası öldü' iddiası

        Amerikalı kadını Esenyurt'ta yaptırdığı estetik mi ölüme götürdü?

        Esenyurt'ta özel bir estetik merkezinde yağ aldırma ve saç ektirme işlemi yaptıran Amerikalı Cleoptra Mae Denms, işlemlerin ardından fenalaştı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Denms, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 16:55 Güncelleme: 05.09.2023 - 16:56
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        Amerikalı kadını Esenyurt'ta yaptırdığı estetik mi ölüme götürdü?
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        Amerikalı Cleoprea Mae Denms, 22 Ağustos'ta yağ aldırmak ve saç ektirmek amacıyla Türkiye'ye geldi.

        26 Ağustos'ta istediği işlemleri yaptırmak için Esenyurt'taki özel bir kliniğe yatan 46 yaşındaki Denms'e yağ aldırma ve saç ektirme işlemi yapıldı.

        Denms, işlemlerin ardından tedbir amaçlı hastanede müşahade altına alındı. Burada gözlem altında tutulan Denms, işlem yaptırdıktan 2 gün sonra fenalaştı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Denms, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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        Denms'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kadının yağ aldırma ve saç ekim işlemi yaptırdığını ifade eden kliniğin yetkilileri, iddialara cevap vermezken işlemleri de kendilerinin yapmadığını öne sürdü.

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