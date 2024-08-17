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        Haberler Gündem 3. Sayfa Esenyurt'ta 3 yaşındaki çocuğun öldüğü kaza kamerada | Son dakika haberleri

        Esenyurt'ta otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü: Kaza anı kamerada

        İstanbul'un Esenyurt ilçesinde aniden yola çıkan 3 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Otomobilini olay yerinde bırakarak kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatılırken, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 06:37 Güncelleme: 17.08.2024 - 06:41
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        Esenyurt'ta 3 yaşındaki çocuğun öldüğü kaza kamerada
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        Esenyurt'ta otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirirken, sürücü aracını bırakarak kaçtı.

        Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Ali Rıza Bey Caddesi'nde ilerleyen otomobil, aniden yola çıkan F.I. (3) isimli çocuğa çarptı.

        SÜRÜCÜ OTOMOBİLİ BIRAKARAK KAÇTI

        Aracın altında kalan çocuk ağır yaralandı. Kimliği henüz öğrenilemeyen sürücü, otomobilini olay yerinde bırakarak kaçtı.

        KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI

        AA'nın haberine göre; sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan küçük çocuk, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Caddeyi trafiğe kapatan polis ekiplerinin incelemelerini tamamlamalarının ardından araç çekiciyle kaldırıldı.

        KAZA ANI KAMERADA

        Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #Esenyurt
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