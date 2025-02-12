Esenler Erokspor: 3 - Iğdır FK: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Esenler Erokspor, evinde Iğdır FK'yı 3-1 mağlup etti. 2. yarıda Junior Fernandes, İdris Furat ve Berkay Aydoğmuş'un golleriyle 1-0'dan geri dönen Esenler Erokspor, puanını 24'e yükseltti. Muammer Sarıkaya ve Valon Ethemi'nin gördüğü kırmızı kartlarla 9 kişi kalan Iğdır FK, 29 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Esenler Erokspor ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Esenler Erokspor oldu.
Ev sahibibine galibiyeti getiren golleri 48'de Junior Fernandes, 68'te İdris Furat ve 88. dakikada Berkay Aydoğmuş attı. Konuk ekibin tek golünü ise 12. dakikada Gianni Bruno kaydetti.
İstanbul temsilcisinde forma giyen Hamza Catakovic, 15. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.
Yeşil Beyazlılar'da 31'de Muarrem Sarıkaya ve 45+3. dakikada Valon Ethemi, kırmızı kart gördü.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Esenler Erokspor, Erzurumspor FK'yı konuk edecek. Iğdır FK, evinde Keçiörengücü'nü ağırlayacak.