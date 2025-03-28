Esenler'de otobüs yangını
Esenler'de seyir halindeki şehirlerarası bir otobüste bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Otobüsteki yolcular tahliye edilirken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sonrasında otobüs kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı
Esenler'de bir şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Dumanı fark eden sürücü aracı emniyet şeridinde durdurarak yolcuları indirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi.
Olay saat 18.15 sıralarında Halyolu Yıldırım sapağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Eskişehir'e giden Musa B. idaresindeki şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.
Motordan yükselen dumanları gören sürücü, aracı emniyet şeridinde durdurarak, yolcuları indirdi. Kısa sürede büyüyen yangın, otobüsün tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrasında otobüs kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.