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        Haberler Gündem İstanbul Esenler'de eşini bıçaklayarak öldüren zanlı, intihar girişiminde bulundu - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Esenler'de eşini bıçaklayarak öldüren zanlı, intihar girişiminde bulundu

        Esenler'de Sevilay Y., bir süre önce eşi Şaban Y. ile boşanma kararı alarak evi terk etti. Uzaklaştırma kararı alan kadın, eşyasını almak için arkadaşlarıyla eşinin evine gitti. İkili arasında evde çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Eşini bıçaklayarak öldüren zanlı, intihar girişiminde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 01:20 Güncelleme: 13.04.2025 - 01:21
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        Boşanma aşamasında eşini öldürdü
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        Fatih Mahallesi 223. Sokak'ta oturan Sevilay Y. (34), bir süre önce eşi Şaban Y. (37) ile boşanma kararı alarak evi terk etti.

        Eşi hakkında uzaklaştırma kararı da aldıran kadın, bugün eşyasını almak için arkadaşlarıyla eşinin evine gitti.

        Evde ikili arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Eşini bıçaklayarak ağır yaralayan Şaban Y, ardından aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu.

        İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Sevilay Y, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Şaban Y'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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