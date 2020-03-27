Belediyeden yapılan açıklamada, Göksu'nun aynı isimde olan akrabasının özel bir hastanede farklı bir hastalık nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi.

Açıklamada, "Belediye Başkanımız Mehmet Tevfik Göksu'nun koronavirüs testi yapıldığı ve sonucunun pozitif çıktığı haberi asılsızdır." bilgisine yer verildi.