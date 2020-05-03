Antalya'da, 16 yıl önce turizm sektöründe deve ve eşeklerle küçük geziler düzenleyen Mehmet Ali Yalçın, 'Eşek sütü yok mu?' sorularının artması üzerine 4 eşek satın aldı. Birkaç yıl bu 4 eşekten elde ettiği sütleri satan Yalçın, talebe yetişemeyince turizmi bırakıp, 2008 yılında Varsak bölgesinde eşek çiftliği kurdu.
DHA'da yer alan habere göre; bugün 50'si yavru yaklaşık 300 eşekten günde ortalama 150 litreye yakın süt alan Yalçın, astım, kronik bronşit, kanser, siroz, ateş düşürücü, balgam sökme gibi birçok hastalığa iyi geldiğine inanılan eşek sütünün litresini, ilk günkü gibi yine 100 liradan satıyor. Antalya'nın ardından İstanbul ve Ankara'da çiftlik kurduğunu söyleyen Yalçın, Türkiye'nin dört bir yanından gelen siparişlere yetişmeye çalıştığını anlattı.
TALEP ARTTIKÇA İŞİ BÜYÜTTÜ
Mehmet Ali Yalçın, turizmle uğraşırken gelen talep üzerine eşek çiftliği kurduğunu ve süt üretimine başladığını söyledi. 2002 yılında 4 eşekle süt üretimine amatör olarak başladığını kaydeden Yalçın, "İlk zamanlar bu sütün nelere iyi geldiğini bilmiyordum. Kimisi astım, boğmaca, bronşit, bademcik rahatsızlığına iyi geldiğini söyledi. Son dönemde ise kanser hastalarının yakınları gelmeye başladı. Talep arttıkça işler büyüdü ve çiftliğe dönüştü. Eş dosta da eşek sütü veriyorum. Bir yakınım da KOAH hastası olmuştu, eşek sütüyle yendi" dedi.
BİR EŞEKTEN GÜNDE YARIM LİTRE SÜT
3 bin metrekare alanda bulunan eşeklerden 50'sinin sağılır durumda olduğunu dile getiren Yalçın, "50 de yavrumuz var. Günlük bir eşekten yarım litreye yakın süt alabiliyoruz. Eşek doymak nedir bilmez, sürekli yem versen sürekli yer. Masrafı çok yüksek. İşe başladığımızdan bu yana fiyat 100 lira. Halen aynı fiyattayız. Gelenler zaten hasta kişiler, nasıl zam yapayım. 'Allah rızası için' diyorlar, dayanamıyorum" diye konuştu.
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