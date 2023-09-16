Erzurumspor FK: 4 - Altay: 0 | MAÇ SONUCU

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Erzurumspor FK, 1. Lig'in beşinci haftasında Altay'ı konuk etti. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip 20'de Celal Hanalp'in golüyle öne geçerken 38'de Eren Tozlu penaltıdan kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı.

45+1'de bir kez daha sahne alan Eren Tozlu ilk yarının sonucunu söyledi: 3-0.

Mücadelede son dakikalar oynanırken Mikhail Roshevuel, 86'da attığı golle farkı 4'e çıkardı. Kalan dakikalarda gol olmayınca Erzurumspor 3 puana uzandı ve puanını da 6'ya yükseltti. Altay ise 3 puanda kaldı