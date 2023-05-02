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Erzurumspor: 0 - Sakaryaspor: 1 | MAÇ SONUCU

Spor Toto 1. Lig'de 35. haftanın kapanış maçında kümede kalma mücadelesi veren Erzurumspor FK'yı 1-0 yenen Sakaryaspor, zirve yarışında kritik bir galibiyet aldı

Giriş: 02.05.2023 - 19:37 | Güncelleme: ABONE OL
Erzurumspor: 0 - Sakaryaspor: 1 | MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu yerine maçlarını İstanbul Eyüp Stadı'nda oynayan Erzurumspor FK, Spor Toto 1. Lig'de 35. haftanın son maçında Sakaryaspor'u ağırladı.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi gelmedi.

Konuk Sakaryaspor, Kabongo Kasongo'nun 47. dakikada attığı golle maçta 1-0 öne geçti.

Kalan sürede skor değişmedi ve Sakaryaspor, 3 haftalık aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı. Puanını 59 puana çıkaran yeşil-siyahlı ekip, gol averajıyla 4. sıraya yerleşti.

Erzurumspor FK ise 33 puanda kaldı ve kümede kalma hedefinde yara aldı.

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