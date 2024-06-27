Evlerinin bahçesinde baba kızı vurdular! Zanlılar en yakınları!

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Erzurum 'da olay, saat 07.30 sıralarında Karaçoban ilçesinin kırsal Gündüz Mahallesi’nde meydana geldi. Fetullah Yıldırım (46) ile kızı Ş.E.Y. (17) evlerinin bahçesinde otururken arazi anlaşmazlığı yüzünden husumetli oldukları akrabaları M.S.Y. (59) ve Ö.Y. (23) tabancayla ateş açıp, kaçtı.

BABA İLE KIZI YARALANDI DHA'da yer alan habere göre kurşunların isabet ettiği baba ve kızı yaralandı. İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖĞSÜNDEN VURULAN BABA ÖLDÜ Karaçoban Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan göğsünden vurulan Fetullah Yıldırım doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Bacağından yaralanan Ş.E.Y., buradaki müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

GİZLENEN ZANLILAR YAKALANDI Olayla ilgili çalışma başlatan Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.S.Y. ve Ö.Y.'yi saat 11.00 sıralarında arazide gizlendikleri dere yatağında yakalayarak gözaltına aldı. SİLAH VE MERMİLER BULUNDU Olayda kullanıldığı değerlendirilen 7.65 mm çapında tabanca ile bu silaha ait 40 mermiye el konuldu. 2 şüphelinin jandarmadaki ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.