ERZURUM



Erzurum’da yarı yıl tatilinin ardından yarın başlayacak olan eğitim öğretime kar yağışı nedeniyle 1 gün ara verildi.



Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada “Olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelindeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında 6 Şubat 2023 tarihinde bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.



Öte yandan engelli ve hamile olan personeller de 6 Şubat Pazartesi günü izinli sayılacak.



SİİRT



Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı köylerde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi. İHA'nın haberine göre, Şirvan İlçe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçede kar yağışının etkisinin sürdüğü belirtildi. Açıklamada, ilçe merkezi dışında tüm köy okullarının 6-7 Şubat'ta tatil edildiği kaydedildi.