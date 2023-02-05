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Erzurum, Elazığ ve Hakkari'de yarın okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Erzurum, Elazığ ve Hakkari okullar açık mı? Valilikler açıkladı!

Erzurum, Elazığ ve Hakkari'de yarın okullar tatil mi? Valilikler açıkladı!

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası beraberinde yoğun kar yağışını getirdi. Kimi şehirlerimizde kar yağışının etkisini artırmasıyla beraber hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Valiliklerden bugün için kar tatili haberleri peş peşe gelmişti. İşte, Erzurum, Siirt, Elazığ, Burdur, Hakkari ve Bayburt'ta okullar tatil mi sorularının cevapları...

Giriş: 05.02.2023 - 21:21 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Türkiye'nin Aybar kar fırtınası etkisi altına gireceği uyarıları bir süredir yapılıyordu. Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisini göstermesiyle birlikte bazı illerde okullar tatil edildi. İşte, Erzurum, Siirt, Elazığ, Burdur, Hakkari ve Bayburt ile ilgili açıklamalar...

  • ERZURUM

    Erzurum’da yarı yıl tatilinin ardından yarın başlayacak olan eğitim öğretime kar yağışı nedeniyle 1 gün ara verildi.

    Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada “Olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelindeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında 6 Şubat 2023 tarihinde bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

    Öte yandan engelli ve hamile olan personeller de 6 Şubat Pazartesi günü izinli sayılacak.

    SİİRT

    Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı köylerde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi. İHA'nın haberine göre, Şirvan İlçe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçede kar yağışının etkisinin sürdüğü belirtildi. Açıklamada, ilçe merkezi dışında tüm köy okullarının 6-7 Şubat'ta tatil edildiği kaydedildi.

  • ELAZIĞ

    Vali Ömer Toraman, yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 2 gün tatil edildiğini, hamile ve engelli kamu personelinin de 2 gün idari izinli sayılacağını duyurdu.

    BURDUR

    Burdur'da yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Burdur’da süren yoğun kar yağışı nedeniyle Burdur Valisi Ali Arslantaş tarafından eğitime 1 gün ara verildi. Eğitime ara verildiğini sosyal medya hesabından duyuran Vali Arslantaş, “Sevgili yavrularım, uzun bir tatilin ardından okullarınıza dönmek için ne kadar sabırsızlandığınızın farkındayız. Bugün öğleden sonra başlayan kar yağışı ilimiz genelinde devam ediyor, eğitim öğretim yılımızın ikinci dönemi 7 Şubat 2023 Salı günü başlayacak" sözlerine yer verdi.

  • BAYBURT

    Meteorolojinin kar yağışı uyarısında bulunduğu illerden biri olan Bayburt'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı dolayısıyla ikinci dönemin başlayacağı 6 Şubat 2023 Pazartesi günü okullar tatil edildi.

    HAKKARİ

    Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

    İlk ve orta dereceli eğitim öğretim kurumları, özel eğitim kursları, Halk Eğitimi, Rehberlik ve Araştırma ile rehabilitasyon merkezlerinin yarın tatil edildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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