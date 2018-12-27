Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verilecek. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bulunan tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve öğretim kurumları bir gün süreyle tatil edildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

ERUZURUM HAVA DURUMU - 28 ARALIK