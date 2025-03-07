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        Fay hattındaki Erzurum'da "sağlam binalar" için veri merkezi kuruldu

        Doğu Anadolu Fay Hattı üzerindeki Erzurum'da kurulan zemin laboratuvar ve araştırma merkezi, deprem riski altındaki kentte yapısı ve zemini sağlam binalar yapılması için hem kamuya hem de özel sektöre hizmet veriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 16:03 Güncelleme: 07.03.2025 - 16:04
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        Erzurum'da "sağlam binalar" için veri merkezi
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        Depreme karşı önlem çalışmaları kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Erkonut tarafından Teknokent içerisinde "Geta Tekno Zemin Laboratuvar ve Araştırma Merkezi" kuruldu.

        Geçen yıl eylül ayında hizmete giren tam teşekküllü merkezde, 2 inşaat, 2 jeoloji, 2 jeofizik mühendisi ile diğer branşlardan toplamda 13 kişi istihdam ediliyor.

        Alanında uzman kişilerce yeni yapıların planlandığı alanlarda sondaj sonucu elde edilen veriler laboratuvarda inceleniyor, sonrasında hazırlanan etüt raporlarıyla projelerin uygulamalarda temellerinin sağlam olması amaçlanıyor.

        Son teknoloji ve bilimsel yöntemler kullanarak çalışmalarını sürdüren ekip, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerindeki Erzurum'un koşullarına uygun, yenilikçi, ekonomik çözümlerle sağlam ve güvenilir mühendislik altyapısı sağlıyor.

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        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ünal İnci, merkezin Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in talimatıyla kurulduğunu söyledi.

        Erzurum'un deprem üretmesi yüksek fay hatlarına yakın bölgede olduğunu hatırlatan İnci, "Burada eski yapı stokumuzun yenilenmesi, imar planlarının yapılması ve bunlarla birlikte yeni yapılarımızın ortaya çıkmasında daha güvenli ve sağlıklı, yer bilim deneylerinin, zemin sondaj cihazlarının daha güvenli halde toparlanması ve daha sağlıklı veriler çıkması için bu laboratuvarı kurduk" dedi.

        Sahadan, zemin ve sondaj çalışmalarından elde edilen numunelerin merkezde en ufak detayına kadar incelendiğini vurgulayan İnci, şöyle devam etti:

        "Sahadaki zemin sondaj çalışmaları veya buradan alınan numuneler ışığında son teknolojiye uygun şekilde laboratuvarımızda veriler elde ediyoruz. Bu veriler inşaat projelerinde kullanılması için çok elzem. 6 Şubat depremlerinde gördüğümüz gibi zemin sıvılaşmaları, yapıda sorun olmamasına rağmen zeminden kaynaklı sorunlardan dolayı can kaybının önüne geçmek için bu laboratuvarı ve araştırma merkezini kurmayı hedefledik. Bu araştırma ve laboratuvar merkezimizde jeofizik laboratuvarı, zemin mekanik laboratuvarı ve normal laboratuvarın üçünün birleştiği şekilde tam teşekküllü laboratuvar kurduk. Bunun için de 500 metre delgi yapabilecek sondaj cihazımız, üç eksenli deney yapabilecek cihazlarımız, nokta yükleme deneyleri yapacak, yani laboratuvarda tam teşekküllü sonuçlar alabilecek tüm alet ve ekipmanlar temin edilmiştir. Şu anda aktif olarak çalışmalarımız devam ediyor."

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        Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün zemin ve yapı laboratuvar ihtiyaçlarını karşılamak istediklerini anlatan İnci, son depremlerdeki yaşanan olaylarda özel sektörden kaynaklı bazı sorunların olduğunu, imza sorunu ya da detaylı sondaj yapılmadığının gözlemlenmesinin merkezin kurulmasında etkili olduğunu belirtti.

        Vatandaşı oluşabilecek risk ve tehlikelerden uzak tutmak istediklerini dile getiren İnci, "Riskli binası varsa bir an önce raporunu verelim, tahliye edelim. Biz burayı kurmadan önce Doğu Anadolu Bölgesi'nde böyle bir laboratuvar yoktu. İnşaat sezonu kısa, sonuçlar gidiyor ve sondajdan alınan laboratuvar sonuçlarının bir ay içerisinde gelmeme durumu var. Bu konuda doğuda hizmet vereceğiz" ifadelerini kullandı.

        Her depremin bir sonuç ve bilimsel anlamda da tecrübe kazandırdığını vurgulayan İnci, "Asıl amaç, olası muhtemel deprem öncesi depremin 7 kat daha az bütçesiyle insanlara daha güvenli sonuçlar verebilecek laboratuvar oluşturmaktan geçiyor. Halkımıza özellikle binaların tahlili veya yeni yapılacak binaların zemin etütlerinde her türlü desteği sağlamak istiyoruz. Böylece beklenen depremde can ve mal kaybını en aza indirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

        Raporların daha sağlıklı çıkabilmesi ve hizmetin vatandaşa direk ulaşabilmesi, başka illerden yanlış gelebilecek sonuçları önleme ve hızlı reaksiyon alma için bu merkezin çok önemli bir adım olduğuna dikkati çeken İnci, "Amacımız, hem yapısı hem de zemini yönünden tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak deprem öncesi tedbirleri almak ve bunu yaparken de daha bilimsel veriler ışığında teknolojinin son aletlerini kullanarak sağlıklı veri üretmek." değerlendirmesini yaptı.

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        #yerel haberler
        #Deprem
        #erzurum haberleri
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