Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Erzurum'da otobüsün bagajında uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı - Güncel haberler

        Erzurum'da otobüsün bagajından uyuşturucu çıktı: 1 tutuklama

        Erzurum'da otobüsün bagajında 3 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 1 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 19:16 Güncelleme: 14.06.2024 - 19:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otobüsün bagajından uyuşturucu çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanları engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda kent genelinde denetim yapan ekipler, bir otobüsün bagaj kısmında yaptıkları aramada 3 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 3 bin 550 lira ele geçirdi.

        Olayla ilgili B.G. (42), gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Erzurum
        #erzurum haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
        Yangın uçağı göle sert iniş yaptı!
        Yangın uçağı göle sert iniş yaptı!
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        14 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        14 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Münih'e İskoç akını!
        Münih'e İskoç akını!
        Otoyol, otogar, havalimanları ve sınır kapılarında bayram yoğunluğu
        Otoyol, otogar, havalimanları ve sınır kapılarında bayram yoğunluğu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Fırtınayla karışık dolu yağışı başkenti vurdu!
        Fırtınayla karışık dolu yağışı başkenti vurdu!
        'Scooter'lı köpek mahallenin fenomeni!
        'Scooter'lı köpek mahallenin fenomeni!
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        Vergi paketinin detayları
        Vergi paketinin detayları
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Hücre yenilenmesini sağlayan gençlik iksiri  
        Hücre yenilenmesini sağlayan gençlik iksiri  
        Artık ekonomi sınıfında uçuyor
        Artık ekonomi sınıfında uçuyor
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Hepi topu dondurma ama…
        Hepi topu dondurma ama…
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Habertürk Anasayfa