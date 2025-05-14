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        Haberler Gündem Güncel Erzurum'da mayıs ortasında kar yağdı! | Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Erzurum'da mayıs ortasında kar yağdı!

        Yaz mevsiminin başlamasına sayılı günler kala Erzurum'dan dikkat çeken bir görüntü geldi. Kentte mayıs ayı ortasında lapa lapa kar yağdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 10:01 Güncelleme: 14.05.2025 - 10:08
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        Erzurum'da mayıs ortasında kar yağdı!
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        Erzurum'a ilkbahar mevsiminin son ayı olan mayısta lapa lapa kar yağdı.

        AA'da yer alan habere göre kentte birkaç gündür aralıklarla etkili olan sağanak, bu sabah yerini kar yağışına bıraktı.

        Mayıs ayının ortasında lapa lapa yağan kar, sabah iş yerlerine giden vatandaşları şaşırttı.

        İlkbahar mevsiminin son ayında, araçların üzeri ve çatılar kısmen beyaza büründü.

        Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Gölyurt Geçidi ile Kars ve Ardahan'daki bazı dağlar da karla kaplandı.

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        #haberler
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