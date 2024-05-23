Erzurum'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

Erzurum'da eş zamanlı fuhuş operasyonu: 8 gözaltı
Erzurum'da masaj salonlarına düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alınırken, fuhşa zorlandıkları öne sürülen 10 kadın kurtarıldı
Erzurum'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte 3 masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı ve fuhşa yer temin edildiği bilgisine ulaştı.
AA'nın haberine göre; ekiplerce masaj salonlarına düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Fuhşa zorlandıkları iddia edilen 10 kadın kurtarıldı.
Kadınlar, sağlık kontrolleri için Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü.