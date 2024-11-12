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        Haberler Gündem Erzurum'da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Güncel haberler

        Erzurum'da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Erzurum'da, FETÖ üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 20:58 Güncelleme: 12.11.2024 - 20:58
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        Erzurum'da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklama göre, jandarma ekipleri, FETÖ'ye üye şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda Şenkaya ve Çat ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlüyü yakaladı.

        Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Öte yandan ekipler FETÖ’ye yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 1 şüpheli hakkında da adli işlem başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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