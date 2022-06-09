Erzincan’da sağanak sele dönüştü

Erzincan’da etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Sel nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı, yaylalarda mahsur kalan vatandaşlara ulaşılmaya çalışılıyor.



Akşam saatlerinde Erzincan’da etkili olan doluyla karışık kuvvetli yağış, sele dönüştü. Sel suları bazı araçları sürükledi, köyler yolları kapandı.

Başpınar Mahallesi'nde taşan sel suları ev ve arazilere ulaştı.

Mahsur kalan vatandaşlar ve meralardaki hayvanlar kurtarıldı.

Olay yerine AFAD, belediye, jandarma komando ekipleri sevk edildi. Erzincan Valisi Mehmet Makas ile Belediye Başkanı Bekir Aksun’da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Öte yandan yaylalarda mahsur kalan vatandaşları ise AFAD ve jandarma ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Kentte sağanak yağış etkisini sürdürüyor.