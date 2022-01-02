Erzincan'da yarın okullar tatil mi? Sorusu yanıt buldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda güçlük çeken Erzincanlı öğrenciler okulların tatil olup olmayacağını sorgulamaya başladı. Valilikten konuyla ilgili açıklamayı yaptı.

ERZİNCAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikten yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 3 Ocak 2022 günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile çalışanlar da aynı tarihte idari izinli sayılacaktır” denildi.