Erzincan'da çilek ve böğürtlen festivali

Erzincan’da ilk kez çilek ve böğürtlen festivali düzenlendi
Erzincan'da "1. Geleneksel Çilek ve Böğürtlen Festivali" düzenlendi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun da katıldığı festivalde konser, doğa yürüyüşü, çilek ve böğürtlen bahçelerinde gezi etkinlikleri gerçekleştirildi
Erzincan'da "1. Geleneksel Çilek ve Böğürtlen Festivali" düzenlendi.
Merkeze bağlı Tatlısu köyünde düzenlenen festival, köyde çilek ve böğürtlen üretimi gerçekleştirilen Fikret Ateş ve Cevdet Kurt tarafından organize edildi.
Festivale Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Renkli görüntülere sahne olan festivalde konser, doğa yürüyüşü, çilek ve böğürtlen bahçelerinde gezi gibi etkinlikler düzenlendi.