Erva isminin anlamı nedir? Erva ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Erva isminin analizi

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Erva isminin anlamı özellikle bebeğini kucağına almak için hazırlanan ebeveynler için merak konusudur. Her anne baba, çocuğuna vereceği ismin güzel bir anlama sahip olmasını ister ve kulağa hoş gelmesine dikkat eder. İsimler hakkında araştırma yapan ebeveynlerin amaçlarından biri de çocuklarına düşündükleri ismin Kur’an’da geçmesidir. Peki Erva Kur’an’da geçiyor mu? Hepsi ve daha fazlası için yazının devamını okumaya edin…

ERVA İSMİNİN ANLAMI NE?

Erva isminin anlamı kulağa hoş gelmesi nedeniyle çok sık merak edilir. Erva ismi şu anlamlara gelir; Güzel ve genç kadın

Cesur kişi

Sağlıklı

Yumuşaklık

Güzellik

Letafet

Susuzlara su veren güzel Arapça bir isim olan Erva’nın kökeni de Arapça’dır. Türk ve Araplar tarafından sık tercih edilen bu isim, Arapça’da “dişi dağ keçisi” olarak geçen “Urviyye” olarak bilinir. Bu kelimenin çoğul hâli olan Erva kelimesi, daha çok “genç ve güzel kadın” anlamıyla öne çıkar. ERVA İSMİ TÜRKİYE’DE KAÇ KİŞİDE VAR?

Çoğu kaynakta bu şekilde geçen ismin gençliği çağrıştırması birçok anne babanın dikkatini çekmiştir. Bu yüzden ülkemizde bu ismi taşıyan birçok kişi vardır. İşte istatistikler; ü Türkiye genelinde Erva adını kullanan 23.991 kişi,

ü İstanbul’da 4.777 kişi,

ü Ankara’da 1.587 kişi,

ü İzmir’de ise 458 kişi vardır. Bu ismin yanına sıkça; Zeynep, Eylül, Beril, Nil, Nisa, Hüma, Sima ve Beyza gibi isimler koyulur. ERVA KUR’AN’DA GEÇİYOR MU? Peki Erva Kur’an’da geçiyor mu? Arapça kökenli olan Erva isminin kutsal kitap Kur’an’da geçmediği bilinir, ancak bu ismi bebeklere koymak caizdir. Bu isim, çok uzun yıllardır Müslümanlar tarafından yoğun olarak kullanılmıştır. Ayrıca Erva, Hz.Muhammed’in halası ve halasının kızının ismi olarak bilinir. Bunun yanı sıra bu ismi Hz. Osman’ın annesinin aldığı da bilinenler arasındadır.

ERVA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ Bu ismi taşıyan kişiler, bilhassa müzik alanında oldukça başarılıdır. Müzik kulağı gelişmiş bu kişilerin hayal gücü de oldukça gelişmiştir. Çevresi tarafından sevilen ve sayılan bu insanlar, lider özellikleriyle girdikleri her ortamda fark edilirler. Ancak bu kişilerin zaman zaman kararsız ve sürprizlerle dolu yapıları çevrelerindekilerin onlardan uzaklaşmasına neden olabilir. Denemeyi çok sevseler ve kolay pes etmeseler de hayal kırıklığına uğramak en büyük korkularından biridir.

ERVA İSMİNİN ANALİZİ Çok merak edilen bir diğer soru da “Erva isminin analizi nedir?” sorusudur. Birçok kişi için isimlerin analizi önemli bir konudur. Doğacak bebeğin taşıdığı harflerin hayatı ve karakteri üzerinde belirli etkileri olacağına inanılır. İşte Erva isminin analizi; ü E: Bu kişiler daha çok içe dönük yapıdadır. Duygusal yapılarıyla çevrelerinde dikkat çekerler ve sanatsal yönelimleri vardır. Ayrıca isminde E harfi olan kişiler arkadaş konusunda oldukça seçicidir. Kimseye kolayca güvenmeyen bu kişilerin romantik ilişkileri de aynı şekildedir.

ü R: Bu kişiler zaman zaman kararsızlık yaşayabilir. Mantık ve duyguları arasında kararsız kalmaları çok yüksek bir ihtimaldir.

ü V: İsminde V bulunan kişiler, kendilerine has özellikleriyle girdikleri her ortamda hızlıca fark edilirler. Zor beğenen ve mükemmeliyetçi yapıya sahip bu kişilerin nadide kişiler olduğunu söylemek doğrudur.

ü A: İsminin sonunda A harfi taşıyan kişiler, lider olma arzusu için yaşar. Ayrıca bu kişilerin gurur ve öz güvenleri de dikkat çekici derecede belirgindir. Bir ortamda ve grupta direkt öne atılabilir ve dikkat çekebilirler. ERVA ADININ NUMEROLOJİDEKİ YERİ 4 harften oluşan Erva ismi, numerolojide 1 sayısına denk gelir. Erva adının numerolojideki anlamı ise daha çok başarı üzerinedir. Siz de bu isme sahipseniz hayattaki en büyük kaynağınızın başarılarınız ve zengin hayal dünyanız olduğunu bilmelisiniz. Girdiğiniz her ortamda daima fikirlerinizi paylaşmalı ve üretken yönünüzü ortaya çıkarmalısınız.

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