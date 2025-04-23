Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        77
        Fenerbahçe
        FB
        72
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        51
        ikas Eyüpspor
        EYP
        50
        Beşiktaş
        BJK
        49
        Rams Başakşehir
        İBFK
        48
        Trabzonspor
        TS
        42
        Gaziantep FK
        GFK
        42
        Kasımpaşa
        KSM
        42
        Göztepe
        GÖZ
        40
        Tümosan Konyaspor
        KON
        40
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        40
        Bellona Kayserispor
        KYS
        37
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        37
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        34
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        34
        Net Global Sivasspor
        SVS
        31
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Ertuğrul Doğan: Vergi borcunun kapatılması planlanmaktadır - Trabzonspor Haberleri

        Ertuğrul Doğan: Vergi borcunun kapatılması planlanmaktadır

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Bordo-mavili kulübün nisan ayı dergisine açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 14:20 Güncelleme: 23.04.2025 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Vergi borcunun kapatılması planlanmaktadır"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, “Trabzonspor bir kulübün ötesinde; bir inanç, bir hafıza, bir vicdandır. Bu camia yalnızca kupalarla anılmaz; duruşuyla, köklü değerleriyle yaşar. Attığı her adımda insan onurunu gözetir, aldığı her kararda toplumsal sorumluluk taşır" dedi.

        Bordo mavili kulübün Nisan ayı dergisine açıklamalarda bulunan Ertuğrul Doğan, Trabzonspor’un, tarih boyunca tek başına sahadaki başarılarla anılan bir kulüp olmadığına vurgu yaparak, “Bu büyük camia, direnişiyle, kararlılığıyla ve kendi imkânlarıyla ayakta kalma iradesiyle Türk futbolunda özel bir yer edinmiştir. Bugün yürüttüğümüz mali yeniden yapılanma süreci, bugünün sorunlarına çözüm üretmek için değil; aynı zamanda yarının güçlü, özgür ve sürdürülebilir Trabzonspor’unu inşa etme iradesinin ürünüdür” ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "İLK ETAPTA VERGİ BORCUNUN KAPATILMASI HEDEFLENMEKTEDİR"

        Doğan, yakın zamanda gerçekleştirdikleri sermaye artırımının, bu sürecin en kritik eşiklerinden birisi olduğunun altını çizerek, “Buradan gelecek paranın tamamı borçların temizlenmesine yönlendirilecektir. İlk etapta, yaklaşık 1,5 milyar Türk Lirası tutarındaki vergi borcunun kapatılması planlanmaktadır. Bu adımla birlikte Trabzonspor, Türkiye’de vergi borcu bulunmayan tek kulüp statüsüne ulaşacaktır. Ayrıca kulübümüz UEFA Finansal Fair Play ilkelerine tam uyum sağlayarak, sürdürülebilir ve disiplinli bir mali yapının temellerini kalıcı şekilde atmış olacaktır” diye konuştu.

        "BÜYÜK ÖLÇEKLİ PROJELER DEVREYE ALINDI"

        Mali yapının güçlendirilmesi sürecinde kulübümüzün ekonomik kapasitesini artıracak büyük ölçekli projelerin de devreye alındığını belirten Doğan “Kartal Tesisleri” olarak bilinen ve kulübümüzün irtifak hakkına sahip olduğu alanda Emlak Konut GYO A.Ş. ile imzalanan protokol, Trabzonspor için hem ekonomik hem yapısal anlamda önemli bir sıçrama noktasıdır. Benzer şekilde, Akyazı’da tahsisi tamamlanan 177 bin metrekarelik arazide, yine Emlak Konut GYO A.Ş. ile ortak geliştirilecek proje için karşılıklı mutabakata varılmıştır. Her iki proje için de çalışmalar büyük bir kararlılıkla sürdürülmekte, ortaya konulan vizyon adım adım gerçeğe dönüşmektedir” ifadelerini kullandı.

        "BİZ BU SORUMLULUĞU LAYIKIYLA TAŞIMAYA KARARLIYIZ"

        Doğan, projelerinin hayata geçmesi aşamasında kendilerine destek veren Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kişi ve kurumlara da teşekkür eden Doğan, şöyle konuştu:

        “Bu vizyonun gerçekleşmesinde yanımızda duran tüm kişi ve kurumlara, camiamız adına en içten teşekkürlerimizi sunarız. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü’ne destekleri için minnettarız. Kartal ve Akyazı projelerinden elde edilecek gelirlerin Trabzonspor’un ekonomik bağımsızlığını kalıcı biçimde tesis edeceğine gönülden inanıyorum. Bugün attığımız adımlar, geleceği inşa etmeyi planlayan kulübümüzü uzun vadeli başarıya taşıyacak sağlam bir iradenin dışavurumudur. Bu sorumluluk, ağır olduğu kadar kutsaldır. Ve biz bu sorumluluğu layıkıyla taşımaya kararlıyız”

        "BU TRİBÜN YALNIZCA BETONARME BİR YAPI OLMAYACAK"

        Trabzonspor Kulübü’nün attığı her adımda sorumluluk taşıdığını söyleyen Doğan, “Trabzonspor, bir kulübün ötesinde; bir inanç, bir hafıza, bir vicdandır. Bu camia yalnızca kupalarla anılmaz; duruşuyla, köklü değerleriyle yaşar. Attığı her adımda insan onurunu gözetir, aldığı her kararda toplumsal sorumluluk taşır. Geçtiğimiz günlerde alçakça bir şekilde aramızdan koparılan Mattia Ahmet Minguzzi, bu şehrin yüreğine kazınmış bir evlattır. Trabzonspor sevdasıyla büyümüş, 2022 şampiyonluğunda binlerce taraftarla birlikte meydanlardaki o coşkuya karışmıştır. O gün dökülen sevinç gözyaşları, onun Bordo-Mavi’yle kurduğu gönül bağının en saf ifadesidir. Ahmet’imiz, Trabzonspor ile nefes alan, çocukluğunu bu renklerle yoğuran, kendini bu kulübün bir parçası olarak gören kardeşimizdi. Bu aidiyeti sonsuzlaştırmak üzere Papara Park’taki Yavru Fırtına Tribünü’ne Mattia Ahmet Minguzzi’nin adını veriyoruz. Bu tribün yalnızca betonarme bir yapı olmayacak. Vefanın, insanlığın ve adalet arayışının karşılık bulduğu mekâna dönüşecek. Her tezahüratta Mattia’nın adı duyulacak. Her alkışta, her zaferde onun sesi yükselecek. Unutanlardan değiliz. Sessiz kalanlardan da olmayacağız” sözleriyle açıklamasını tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        Bakan Yerlikaya: Yıkım ihbarı alınmadı
        Bakan Yerlikaya: Yıkım ihbarı alınmadı
        AFAD'dan depreme ilişkin önemli uyarı!
        AFAD'dan depreme ilişkin önemli uyarı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Vatandaşlar binalara giremedi
        Vatandaşlar binalara giremedi
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        Minguzzi'nin ailesinden sonra Avukat Dr. Epözdemir'i de tehdit ettiler!
        Minguzzi'nin ailesinden sonra Avukat Dr. Epözdemir'i de tehdit ettiler!
        Fenerbahçe'de Mourinho kararı!
        Fenerbahçe'de Mourinho kararı!
        Kızının sevgilisini öldüren babadan 'tecavüz' iddiası!
        Kızının sevgilisini öldüren babadan 'tecavüz' iddiası!
        Kalbin yakıtı 12 süper gıda
        Kalbin yakıtı 12 süper gıda
        Muslera tarihe geçmenin eşiğinde!
        Muslera tarihe geçmenin eşiğinde!
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı
        Köhn G.Saray'a geri dönüyor!
        Köhn G.Saray'a geri dönüyor!
        Elon Musk'tan DOGE kararı
        Elon Musk'tan DOGE kararı
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!
        Habertürk Anasayfa