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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Ertuğrul Doğan: Şenol Güneş'e sonuna kadar inanıyorum - Trabzonspor Haberleri

        Ertuğrul Doğan: Şenol Güneş'e sonuna kadar inanıyorum

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün 57. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu. Kulübü borçsuz ve güçlü bir geleceğe taşıyacaklarını belirten Doğan, teknik direktör Şenol Güneş'e de sonuna kadar inandıklarını söyledi. 

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 13:55 Güncelleme: 02.11.2024 - 13:55
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        "Şenol Güneş'e sonuna kadar inanıyorum"
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        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un 57. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

        Doğan'a konuşması öncesi 2020 yılında hak ettiği divan kurulu üyeliği belgesi, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören tarafından takdim edildi.

        Başkan Doğan, bu hayattaki en değerli ve şerefli göreve geldiğini belirterek, "1.5 yılda çok şey yaşadık, çok önemli sıkıntılardan geçtik ama seçildiğim kongrede sizlere bir söz vermiştim. Benim asıl amacım, Trabzonspor'un ekonomisini sürdürülebilir ve bu kulübü yönetilebilir bir hale getirmekti. Bu süre zarfında inanın, bunu anlatması ve tarif etmesi biraz zor. Eski başkanlar ve eski yöneticiler beni daha iyi anlayacaktır. Geliri mevcut faizinin yüzde 10'unu karşılayabilecek bir kulübü, şu an itibarıyla tüm bankaların elinden bir şekilde kurtarmış olduk. Trabzonspor'un bankalara yılda 700-800 milyon TL arasında olan faiz yükünü ortadan kaldırdık. Göreve geldiğimizden bugüne kadar, özellikle Türk futbol tarihindeki en önemli stat sponsorluğunu gerçekleştirdik. Ayrıca SPK ile yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde kulübümüzün değerli çalışanları ile beraber üç bedelli sermaye artırımı gerçekleştirdik. Bu sermaye artırımları sayesinde kasamıza yaklaşık 9 milyar TL soktuk. Takdir edersiniz ki, biz bunları başaramasaydık, mevcut durumda üzerimize gelecek olan 9 milyar TL ve faizleri ile beraber kulübümüz nasıl bir ekonomik kaos ortamında kalırdı, sizlerin takdirine sunuyorum. Biz bu yükten kulübümüzü tüm Trabzonspor camiasının desteği ile belli bir noktaya getirdik" diye konuştu.

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        "BORÇSUZ TRABZONSPOR'U KONUŞACAĞIZ"

        Trabzonspor'un yaklaşık 24-25 yıldır biriken vergi borcu olduğunu ifade eden Ertuğrul Doğan, "Vergi borcunun dışında, piyasaya kalan borcumuz da 1 milyar TL seviyelerinde. Ülkemizin mevcut ekonomik durumu ve vergi borcunun yüzde 50'nin üzerinde bir faizle faizlendirilmesi nedeniyle, kulübümüzün önündeki en büyük sorun vergi borcudur. Kendi iş hayatımda 3-4 yıllık planlarla hareket ediyorum. İlk göreve geldiğimiz zamandan bu yana, önümüzdeki yıl bu borcun nasıl kapatılacağına dair planlamayı da yapmış bulunuyoruz. Şu an itibarıyla daha önceki borçları nasıl kapattıysak, bunlarla ilgili de planlarımız tamamıyla hazır. Ne yapacağımızı çok net biliyoruz. Nasip olur da bu göreve devam edersek, önümüzdeki yıl şu ana kadar olduğu gibi bir aksilik yaşamazsak, borçsuz bir Trabzonspor'u sizlerle beraber konuşuyor olacağız" şeklinde konuştu.

        "GELİR-GİDER DENGESİNİ SAĞLAMALIYIZ"

        Doğan özellikle Trabzonspor'un en önemli konularından biri gelir-gider dengesizliği olduğunu belirterek, "Trabzonspor'un gelirleri ile giderleri arasında yaklaşık 50 milyon Euro'luk bir fark var. Eğer önümüzdeki yıl bu borcu kapatırsak ama 1-2 yıl bir hamle yapamazsak, 2-3 yıl sonra aynı borcu tekrar Trabzonspor camiası konuşur hale gelecektir. Lütfen bu kimsenin aklından çıkmasın. Ben bu borcu bitirsem bile Trabzonspor camiası gelir-gider dengesi arasındaki farkı kapatmadığı sürece, iki-üç yıl içinde aynı borç aynı seviyeye gelecektir" dedi.

        "TRABZONSPOR SİYASETİN TAKIMI DEĞİLDİR"

        Çok önemli projeler üzerinde çalıştıklarını söyleyen Başkan Doğan, "Benim ve yönetim kurulumun bu konuda planları neler? Çok önemli 4 arazi üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda net bilgileri vermem mümkün değil ama önümüzdeki aylarda tüm Trabzonlulara, değerli Trabzonsporlulara, bürokratlarımıza ve milletvekillerimize açık bir çağrı yapacağım ve hepsini Trabzon'da toplayacağım. Tüm Trabzonspor camiası olarak biz bu arazileri almak zorundayız. Kendimize gelir getirecek projeler geliştirmek durumundayız. Bu, bir yorum değil bir zorunluluktur. Çünkü son 20-25 yıla baktığınızda Trabzonspor için herkes bir şeyler söylüyor, yok siyasetin takımı falan diyorlar. Ben her gittiğim yerde söylüyorum, Trabzonspor siyasetin takımı değildir. Son 29 yılda İstanbul takımları onlarca araziyi aldı. 'Bunları niye aldılar?' demiyorum, alan yönetimlere de saygı duyuyorum. İş bilenindir her zaman. Çok değerli başkanlarımız, yöneticilerimiz oldu, eminim ki onlar da taleplerini iletmişlerdir ancak gerçekleşmemiştir. Trabzonsporumuz, 29 yıl önce aldığı araziden başka bir araziye sahip olmadı. Artık bu durumun değişmesi gerekiyor. Trabzonspor camiası olarak hep bir araya gelip gelir getirici projeler yapmalıyız. Bu gelir-gider dengesini ancak büyük meblağları içeride tutarak, sürekli gelir getirici projelerle kapatabiliriz" açıklamasında bulundu.

        "ŞENOL GÜNEŞ'E SONUNA KADAR İNANIYOR VE GÜVENİYORUM"

        Saha sonuçları ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Ertuğrul Doğan, sözlerine şöyle devam etti:

        "Geçen yıl ligi 3. bitirdik, bu yıl ise sonuçlar ortada. Hoca değişikliğine gittik. Bu konuda tüm Trabzonspor camiasına açık ve net söylemem gerekirse mahcubum. Ben ve yönetim kurulumuz böyle bir durumu kabullenemeyiz. Bu yüzden, bizi bu durumdan çıkaracak olan Şenol Güneş ile tekrar anlaştık. Şenol Güneş, Trabzonspor efsane oyuncularımızdan biridir. Hem Trabzonspor'da hem de bir İstanbul takımında şampiyonluk yaşadı. Çok önemli başarılar elde etti. Şenol Güneş'e sonuna kadar inanıyor ve güveniyorum. Trabzonspor camiasının ve taraftarının istediği saha sonuçlarını bir an önce gerçekleştirecektir. Şenol Hocamızın bizden herhangi bir talebi olduğunda, kulüp başkanı ve yönetim kurulu olarak bununla ilgili bütçeyi bir şekilde bulup transferleri gerçekleştireceğiz. Saha sonuçlarıyla ilgili bütçelerdeki farklar dikkatinizi çekiyordur. Şampiyon olduğumuz yılda, ikinci olan takımla aramızda 10 milyon Euro fark vardı. Şimdi ise bütçemizin 6-7 katı büyüklükteki takımlarla mücadele ediyoruz. Bu gelir-gider farkı, takımlar arasındaki dengeye yansıyor."

        Trabzonspor'un en önemli unsurunun altyapı olduğunu ifade eden Doğan, "Yönetim olarak akademi ve amatör takımlarımıza daha fazla destek vereceğiz. Bugüne kadar önemli destek verdik ama bu desteği artırarak devam edeceğiz. Akademinin başına efsanelerimizden Güngör Şahinkaya'yı getirdik, A takımın başında ise Sayın Şenol Güneş var. Benim onlara herhangi bir futbol aklı vermem mümkün değil. Ancak onların camiamızda ve şehrimizde yaptıkları bellidir. Bundan sonra akademi ve A takımla ilgili ne isterlerse yönetim olarak yerine getireceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

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