Ertuğrul Doğan: MHK’nın yapısal olarak yeniden inşası şarttır

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisinin bu ayki sayısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Trabzonspor’un geleceğine yön verecek önemli bir süreci geride bıraktıklarını belirten Doğan, "Gerçekleştirdiğimiz kongre, yalnızca bir seçim değil, Trabzonspor’un tarihine ışık tutan, köklü değerlerine sahip çıkan ve aynı zamanda çağdaş bir vizyonla geleceğini yeniden inşa etme iradesinin tezahürüdür. Bu süreçte bizlere duyduğunuz güven ve verdiğiniz destek, her birimizin omzundaki sorumluluğu daha da artırmıştır. Delegelerimize gönülden teşekkür ediyor, ayrıca kurullarımıza seçilen değerli başkan ve üyeleri kutluyorum. Hepimizin amacı ortak; bu büyük davayı daha da ileriye taşımak" dedi.

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"TRABZONSPOR'UN TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK BAŞARILARI, DAYANIŞMA RUHUYLA YÜKSELMİŞTİR"

"Trabzonspor, yalnızca bir spor kulübü değildir" Doğan, "Burası bir kentin hayalleri, bir toplumun kimliği ve kuşaktan kuşağa aktarılan aidiyetin adıdır. Bu gerçeği unutmadan, geleceği inşa etme yolunda birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz. Trabzonspor’un tarihindeki en büyük başarılar, dayanışma ruhuyla yükselmiştir. Şimdi, ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım aynı bilinçle, kulübümüzü daha sağlam temeller üzerinde yükseğe taşımak için yeni bir dönemin kapısını aralıyoruz. Yarınlarımızın temel taşları, sürdürülebilir bir yapı anlayışıdır. Bugünden itibaren hem sportif, hem finansal disiplin, hem de profesyonel yönetim ve toplumsal sorumluluk anlayışıyla Trabzonspor’u hak ettiği zirveye taşımanın organizasyonunu sağlamak zorundayız. Böylece dönemsel başarıdan ziyade kulübümüzün itibarını ve gücünü nesiller boyu koruyacak bir sisteme kavuşacağız" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK DESTEKÇİMİZ, CAMİAMIZIN BİRLİK VE BERABERLİK RUHUDUR"

En büyük destekçilerinin camianın birlik ve beraberlik ruhu olduğunu belirten Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabi ki bu yolda en büyük destekçimiz, camiamızın birlik ve beraberlik ruhudur. Fikir ayrılıkları elbette olacaktır, ancak nihayetinde hepimizin ortak paydası Trabzonspor’dur. Camiamızdan beklentimiz, bu büyük davaya katkı sunması, Trabzonspor’un değerlerini yüceltmesidir. Çünkü Trabzonspor, ancak tüm parçalarının bir araya gelmesiyle büyüyen bir bütündür. Kulüp içinde ne kadar sağlam bir yapı kurarsak kuralım, Türk futbolunun sistemsel sorunlarını göz ardı edemeyiz. Hakem hataları, kulüplerin emeğini gölgeleyen, adaletine duyulan güveni zedeleyen bir sorun haline gelmiştir. Trabzonspor, bu yanlışların bedelini defalarca ödemiştir. Artık bu düzende köklü değişiklikler yapılması kaçınılmazdır."