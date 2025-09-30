Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Ertuğrul Doğan: Hakem kararları aleyhimize işledi - Trabzonspor Haberleri

        Ertuğrul Doğan: Hakem kararları aleyhimize işledi

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün geleceğini garanti altına almak için kısa vadeli çözümler yerine uzun vadeli stratejilerle ilerlediklerini belirterek, disiplinli mali yönetim ve doğru transfer politikalarıyla sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 11:13 Güncelleme: 30.09.2025 - 11:13
        "Hakem kararları aleyhimize işledi"
        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisi için bir yazı kaleme aldı. Başkan Doğan, sportif ve ekonomik adımları eş zamanlı attıklarını belirterek, "Kulübümüzün geleceğini garanti altına almak için sportif ve ekonomik alanlarda eş zamanlı adımlar atıyoruz. Amacımız, sürdürülebilir bir yapı oluşturmak ve bu yapıyı kalıcı hale getirmek" dedi.

        "HER TRANSFER UZUN VADELİ PLANLAMANIN PARÇASI"

        Doğan, bu sezon yapılan transferlere de değinerek, "Kadromuza kattığımız genç oyuncular yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamıyor, aynı zamanda geleceğin Trabzonspor’unu da şekillendiriyor. Gelişime açık ve değer oluşturabilecek oyuncu profilleri üzerinden ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

        "GEÇMİŞ HATALARDAN DERS ÇIKARDIK"

        Geçmiş yıllarda yapılan yanlış planlamaların kulübün dengelerini zorladığını hatırlatan Ertuğrul Doğan, "Artık kısa vadeli çözümler yerine uzun vadeli stratejilerle ilerliyoruz. Disiplinli mali yönetim, şeffaflık ve doğru transfer politikaları bu sürecin temelini oluşturuyor" diye konuştu.

        "HAKEM KARARLARI ALEYHİMİZE İŞLEDİ"

        Sahadaki mücadeleye de değinen Başkan Doğan, ligin ilk haftalarında Trabzonspor’un hakem kararlarından olumsuz etkilendiğini söyleyerek, "Kasıtlı müdahalelerle şekillenen maçlar oynadık. Son olarak Fenerbahçe deplasmanında galibiyetimizin önüne yine hakemler tarafından ket vuruldu. Futbolun adil zeminde oynanması, sadece Trabzonspor için değil tüm kulüpler için zorunluluktur. Adalet herkese lazımdır" cümlelerine yer verdi.

        "EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ TARAFTARIMIZ"

        Taraftarların desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduklarını dile getiren bordo-mavili kulübün başkanı, "Trabzonspor’un en büyük gücü her zaman taraftarı olmuştur. Yeniden yapılanma zaman alır ama sonunda daha güçlü ve daha sağlam bir Trabzonspor ortaya çıkacaktır" açıklamasını yaptı.

