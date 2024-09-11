Ertuğrul Doğan'dan yabancı kuralı açıklaması!

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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Tivibuspor'a gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

İşte Ertuğrul Doğan'ın tüm sözleri:

ŞENOL GÜNEŞ "Şenol Güneş bizim efsanemiz. Hem Trabzon'da şampiyonluk yaşadı, sonra İstanbul'a gidip orada da şampiyonluk yaşadı."

"HEYECANI ÇOK YÜKSEK" "Hocamız Trabzonspor'da hocalık yapmak istediğini açık açık belirtti. İyi geçeceğini düşünüyoruz. Yönetim kurulu olarak oy birliği ile bu kararı aldık. Trabzonspor'un yapması gereken takımına, oyuncularına sahip çıkmak. Şenol Hoca dün taraftara üçlü çektirdi, ben beklemiyordum. Heyecanı çok yüksek." REKLAM

"KARŞI ÇIKAN OLMADI" "Trabzonspor'un hedefinden bir şaşma yok, bizim hedefimiz zirve. Bizim sakladığımız bir plan program yok. Fatih Tekke de Şenol Güneş de hem Türk futbolunun hem de Trabzonspor'un çok önemli değerleri. Yönetim kurulunda iki isme de karşı çıkan olmadı, siyasi baskı zaten olmadı, olamaz da. Olsaydı ters teperdi."

"BİR GÜN YOLLAR KESİŞECEK" "Seyircilerimiz güzel futbol, başarılı sonuçlar istiyor. Sayın Abdullah Avcı da memnun değildi, biz de değildik. Yollarımızı ayırdık ve tercihimizi tecrübeden yana yapıp Şenol Güneş'i getirdik. Bundan başka bir şey yok. Ben bir Fatih Tekke hayranıyım, bana göre Türk futbolunun en büyük golcüsüdür. Bir gün yollar kesişecek elbet."

SERGEN YALÇIN, TERZIC "Sergen Yalçın veya Edin Terzic ile görüşmemiz olmadı."

BJELICA, ABDULLAH AVCI "Saha dışında olumlu hamleler yaptık ama saha içinde istenileni ortaya koyamadık, çok net. Bjelica Hoca önceki takımlarında çok başarılı olmuştu ama burada olmadı. Hırslıydı ve bunu bize de yansıttı, kendisi de rahatsız oldu ve ayrıldık. Abdullah Avcı bizi şampiyon yapan hocamız. Geçen seneyi iyi bir yerde bitirdik aslında. Türkiye Kupası finalinden sonra istenildiği gibi gitmedi işler, hocamız da memnun değildi. Seyircinin de bir baskısı vardı. Çok iyi niyetliydi, sabah akşam Trabzonspor için uğraşıyordu ama olmadı. Futbolda bunlar var. Turu geçemiyorsan, haksızsın. Güzel bir şekilde yollarımızı ayırdık. Hocamız iyi futbol oynatmak istiyordu ama sahaya yansımadı, kendisi de kabul etti. Trabzon da küçük şehir, baskıyı yakından hissetti doğal olarak." REKLAM

"BAŞKAN OLARAK KABUL ETMİYORUM" "Bu işlerde her şey istikrar, hocamız aklındaki sistemi oturtabileceğini söylüyordu. Rapid Wien maçlarında çok kötü futbol oynadık, başkan olarak bunu kabul etmiyorum yani."

"HEDEFİMİZ ZİRVE" "Trabzonspor'un hedefi zirve ama söylemekle olmuyor. Rakiplerimiz de çok önemli transferler yaptılar kendi çaplarında. Bizim zirve yarışında olmamız gerekiyor, ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Transferse transfer. İşi en zor olan başkan benim, 'borcu kontrol altına alacağım' dedim. Bunu yaparken de bu kulübün hiçbir geliri yok, sıfır. Bir de bu takımı yarıştırmam lazım."

"SHOTA OLMADI" "Şenol Hoca, Shota'yı istedi ekibinde ama olmadı."

BEŞİKTAŞ MAÇI AÇIKLAMASI "Beşiktaş maçının Şenol Hoca açısından bir hikayesi yok, profesyonel olarak orada şampiyonluk yaşadı, o kadar. İlk maç Beşiktaş, kısmet Beşiktaşmış. Beşiktaş bizim dost kulübümüz, çok değerli bir başkanı var. Kendilerini güzel misafir edeceğiz."

METE VARDAR'A CEVAP "Yöneticiler söylemlerinde daha dikkatli olmak zorunda. Böyle bir dönemde böyle bir söyleme gerek yok. Böyle söylemler olunca cevap geliyor, bizim kimseyle bir işimiz yok. Biri bir şey söylerse o polemiği yaşarız. Bize dokunmazsan bir problem olmaz ama dokunursan her şey olabilir." REKLAM

TRANSFERLER "Son transferlerimizle daha önce anlaşılmıştı, Şenol Hoca'nın sadece bilgisi oldu. Genç ve önemli oyuncuları kadromuza kattık, ileride para kazanacağımızı düşünüyorum. Hocamızın bizden bir talebi olursa hemen harekete geçeceğiz. Daha önce izlenen oyuncuları kendisine ilettik, şu anda inceliyor." "TALEP OLURSA DÜŞÜNÜRÜZ" "Hocamız ile Lundstram daha görüşmedi bile. Ancak bu oyuncular Abdullah Avcı'nın talebiyle gelen oyuncular, her hocanın farklı bir yoğurt yiyişi vardır. Bir talebi olursa düşünürüz."

GIFT ORBAN "Gift Orban, fikir alınan bir oyuncu. Hocamızın talebi olursa harekete geçeriz. Oyuncuyla da kulübüyle de temasa geçtik. Oyuncudan yana bir problem yaşamayız ama bu bizim alacağımız bir karar değil, hocamız kimi işaret ederse ona gideriz."

PAUL ONUACHU "Onuachu buraya gelmeyi çok istedi ama kulübü 15 milyon euro civarında diretti. Biz bonuslarla 8 milyon euro'lara çıktık, rekordur muhtemelen. Yine de olmadı. 30 yaşındaki bir oyuncu için Trabzonspor bu paraları ödeyemez. Teklifimiz hala masada, bir gelişme olsa değerlendiririz."

SIMON BANZA "Simon Banza ile geçen hafta İstanbul'da görüştük ve hemen anlaştık. Bizim çok ciddi bir beklentimiz var ama yanına ikinci bir forvet almayı hedefliyoruz." REKLAM

"TRANSFERDE ERKEN DAVRANDIK" "Transferde erken davranmadık, izleme ekibimiz bu oyuncuları 6 aydır izliyordu. Abdullah Avcı ve ekibinin ilettiği tüm oyuncuları getirdik, Onuachu hariç. Cham biraz geç geldi ama onu da 12 milyon euro verip erken alabilirdik, 4 milyon euro'ya aldık."

"KULÜBÜNE İHTAR ÇEKTİK" "Cham'ın kulübü Clermont, oyuncu için her şeye izin verdikten sonra başka bir kulüpten iki katı teklif aldıklarını söyleyip oyuncuyu göndermeyeceklerini söyledi ama bunu kabul edemeyeceğimizi söyleyip kulübe ihtar çektik. İlk defa böyle bir şey gördüm."

"TARAFTAR AZ GÖRÜYOR" "Rakiplerimiz çok önemli oyuncuları çok önemli paralar vererek alıyor. Artık 10 transfer yapsan da taraftar az görüyor. Transferin son günü, hala herkes 'Neyi alayım?' diye dolaşıyor."

"ÖYLE BİR BÜTÇEMİZ YOK" "Ben de 20 milyon euro'ya oyuncu alırım ama bizim öyle bir bütçemiz yok. Rakiplerimiz 2 oyuncuya bizim toplam kadromuz kadar maaş veriyor. Kendi parana göre oyuncu alacaksın."

TREZEGUET "Trezeguet, Trabzon'da kalmak istemedi. 2.5 milyon euro civarında da maliyeti vardı. REKLAM

"OSIMHEN BİZE DE ÖNERİLDİ" "Osimhen sanırım bize de önerildi. Bizim bu rakamlarla bir şey yapmamız söz konusu değil." LESCANO İTİRAFI "Lescano izleme ekibimizin takip ettiği bir oyuncu. 3 oyuncumuza da ciddi talip var. İzlemenin önerisiyle gündeme gelmiş oyuncular da var gündemimizde olan."

YABANCI KURALI "Bizimle beraber Galatasaray ve Beşiktaş'ın da yabancı sınırı konusunda bir yenileme talebi oldu ama TFF bu talebi uygun görmedi ve reddetti. Şu anda bir değişiklik söz konusu değil."

"ADALETİ SAĞLAYAMADILAR" "Eski TFF yönetimi adaleti sağlayamadı. Bize konuşulan şeyler, diğer takımlara farklı konuşuluyordu. Sadece bizim değil, diğer takımların da mağduriyeti vardı. Hiçbir takım memnun değildi. Zaten 4 büyüklerin açıklamaları ortada. İbrahim Bey, dürüst bir şekilde yönetir ama iş nereye gider bilemem. Bizim Trabzon'dan tanıdığımız, bildiğimiz bir kardeşimiz. Dediğini yapar, demediğini yapmaz."