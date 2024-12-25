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        Erten Gazi Sassari'ye imza attı!

        Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran milli basketbolcu Erten Gazi, İtalya'nın Dinamo Sassari takımına transfer oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 18:46 Güncelleme: 25.12.2024 - 18:46
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        Erten Gazi'nin yeni takımı belli oldu
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        Sezon başında Anadolu Efes'ten ayrılarak Fenerbahçe Beko'nun yolunu tutan 27 yaşındaki oyun kurucu şutör, kariyerini İtalya'da sürdürecek.

        İtalya temsilcisinden yapılan açıklamada, Erten Gazi'yle sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Milli oyuncu, bu sezon sarı-lacivertli formayla Basketbol Süper Ligi'nde 5 maça çıktı.

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