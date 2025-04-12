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        Haberler Objektife Takılanlar Ertan Saban, AVM'nin çıkışını bulamadı - Magazin haberleri

        Ertan Saban, AVM'nin çıkışını bulamadı

        Etiler'de alışveriş yapan oyuncu Ertan Saban, AVM'nin çıkışını bulamayınca gazetecilerden yardım istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2025 - 10:59 Güncelleme: 12.04.2025 - 11:00
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; oyuncu Ertan Saban, Etiler'deki bir AVM'de alışveriş turuna çıktı. Mağazadaki işlerini hallettikten sonra geldiği yönü bulamayan Ertan Saban, muhabirlerden yardım adı. SHOW TV'nin sevilen dizisi ‘Deha’ya konuk oyuncu olarak katılan Saban, "Sağ olsunlar beni davet ettiler. Gittik, selam verdik, işimiz bitti. Sevdiğimiz insanlar davet edince gidiyorum" diye konuştu.

        Geçtiğimiz günlerde sette ayağını kıran Aras Bulut İynemli’nin sağlık durumu sorulan Saban, "Sağlıklı, iyi, jilet gibi" yanıtını verdi.

        Diziden yeni ayrılan oyuncu, "Dinlenmeye düşünüyor musunuz?" sorusuna; “Herkes çalışıyor. Bak siz de çalışıyorsunuz. Ne zaman son tatile gittik. Dinlenmek yok hiçbirimizde. Çalışmak var, akıllı olmak var, temkinli olmak var, umutlu olmak var" diye yanıt verdi.

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        #Ertan Saban

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